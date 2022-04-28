在公布的 2022 年 3 月新能源汽车销量上，哪吒汽车以 12026 辆挤进前十，还超越了新势力 TOP3 中的理想和蔚来，并且从 2 月开始哪吒汽车销量表现就很强劲。所以，其新车也备受期待。官方仅表示哪吒 S 即将上市，新车将供纯电与增程两种版本。不同于同价位段车型广泛使用麦佛逊悬架，哪吒 S 采用了前双叉臂悬架+后五连杆悬架组合方式，提高车辆驾驶时的操控性和稳定性。

哪吒 S 的前双叉臂悬架结构，可以理解为在麦弗逊悬架基础上多加了一支上摇臂，在强度和耐冲击力方面都更有优势，也避免了麦弗逊悬架转弯时侧倾和制动点头的问题。加上双叉臂悬架上端高度较低的优点，降低了哪吒 S 车头悬架塔的位置，打造出更有下压势能和俯冲姿态的前车造型，增加了哪吒 S 的操控性。

哪吒 S 的后五连杆悬架。所谓的五连杆，分别是控制臂、后置定位臂、上臂、下臂和前置定位臂。五个连杆单独控制，各司其职，能够对哪吒 S 车轮进行多个方向的作用力控制，使哪吒 S 在动态行驶时实现自动调整转向角度，对于路面的震动处理也会更加细腻，由此给驾驶者带来极强的舒适感。再加上定制化的参数匹配和调校，提升了哪吒 S 轮胎的操控性表现，从而提高了哪吒 S 整车的操控极限。

哪吒 S 四驱版本采用前后双电机设计，峰值功率 340kW，整体峰值扭矩 600N·m，远超百万级燃油跑车的数据。相比于燃油车，哪吒 S 作为电动车无须经过变速箱衔接即可释放动力，零百里加速仅为 3.9 秒。在动力续航方面，哪吒 S 提供增程、纯电两种动力类型。其中，增程版 NEDC 续航里程 1100km，纯电版 NEDC 续航里程 710km。为了提升能源效率, 哪吒 S 采用了高度集成的整车底盘系统 , 最终实现百公里电耗低至 12kW/h。同时哪吒 S 的电驱系统率先采用扁线绕组技术，整车工况效率达 92.0%（行业 88% – 90%），做到高效强劲合二为一。

哪吒 S 的双电机设计，加上在底盘上均匀分布的电池动力模块，不仅让车辆实现 450mm 低重心，也为哪吒 S 带来了 50:50 的前后配重，这些都能够满足使用的平稳性和驾驶的顺畅、舒适性。