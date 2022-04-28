极星 2 升级是针对车辆可持续性认证水平的实质性提升。极星要求产品中使用的所有皮革都必须符合最严格的动物保护标准和关于动物福利的五大自由。

电池组件、结构和性能也受益于可持续改进。Circulor 是极星的区块链合作伙伴，除钴之外，他们现在也已经将云母添加到追溯矿物清单中。对于电池外壳的铝托盘，每辆车（所有版本）的 CO2e 减少了，这是因为极星决定仅从使用可再生能源的冶炼厂购买铝材。

除了总体提升电池矿物的可追溯性之外，极星 2 单电机标准续航版电池的单片电池化学性能也得到了提高，电池容量从 64 千瓦时增加到 69 千瓦时，从而使续航里程增加 30 公里（WLTP 达到 474 公里），电机功率从 165 千瓦增加到 170 千瓦，最大直流充电速度从 116 千瓦增加到 130 千瓦。

可持续发展理念已经融入极星的各个方面。因此，极星将降低 CO2 计划与行业中常用的降低成本计划相结合。极星可持续发展总监 Fredrika Klarén 指出。 “首个试点方案已经铺开，我们购买使用可再生能源生产的低碳铝材，取代原来在车轮中使用的铝材，”Klarén 解释说。“我们预计，这一举措可使极星 2 的 CO2e 在下半年减少 600 公斤。”

现在可以在线订购更新的 Polestar 2 车型。预计从 2022 年 9 月开始交付，Polestar 保证其仍然完全有能力交付订单。