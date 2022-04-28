4 月 28 日，小马智行率先取得北京市智能网联汽车政策先行区首批” 无人化示范应用道路测试” 通知书，获准向公众提供” 主驾位无安全员、副驾有安全员” 的自动驾驶出行服务（Robotaxi）。北京成为国内首个开启乘用车无人化运营试点的城市，也为自动驾驶无人化测试后续发展提供政策创新及支持。

取得许可后，小马智行获准在北京市亦庄经开区 60 平方公里核心区内开展无人化 Robotaxi，这意味着北京市民将有机会通过现有的 PonyPilot+ App 呼叫到一台主驾无人的自动驾驶车辆，去往亦庄的多个地铁站口，公园、体育中心等公共设施，以及重点商圈和住宅小区。当主驾无安全员的自动驾驶车辆随机接单时，乘客可通过手机 App 收到专属提示。行驶过程中，乘客可通过 App 远程联系客服，处理可能的突发问题及需求。

去年 10 月 15 日，小马智行取得北京市智能网联汽车政策先行区的无人化道路测试许可，可在无保护左转、多车道通行、临时施工、沙尘、雨水等多种场景进行无人化测试。

小马智行已在北京、广州等多个城市开启主驾” 去安全员” 的无人化测试，逐步扩大测试范围、时段及车辆规模。其中，小马智行已在广州向特邀用户开放体验主驾位无人的 Robotaxi，目前已完成近千次行程订单，目的在于收集乘坐反馈，从而快速反哺技术研发和服务升级。截至 2022 年 4 月，小马智行在全国已累计完成 20 万公里自动驾驶无人化测试里程，对无人化场景进行了多重技术验证及迭代，提升在系统冗余设计、远程辅助平台研发、极端场景处理应对机制、车队运营管理等环节的能力。

北京市智能网联汽车政策先行区于 2021 年 4 月成立，开创性发布了多项政策，小马智行屡次成为政策突破后首批示范企业，覆盖各类测试级别。小马智行已先后取得先行区的首批自动驾驶乘用车与卡车测试牌照，首批自动驾驶乘用车和卡车高速路测许可，首批自动驾驶无人化测试许可，以及今日颁发的首批自动驾驶无人化示范应用许可。