全球领先的 L4 级自动驾驶科技公司文远知行 WeRide 推出中国首款前装量产全无人驾驶环卫车（Robosweeper），并宣布车队正式下线，5 月起将在广州南沙区全区域开展公开道路测试，首批车队规模将超 50 台。

文远知行全无人驾驶环卫车由文远知行和宇通集团联合设计、生产，针对市政道路的清扫保洁作业正向开发，再创行业之首，开创无驾驶舱设计，是继文远知行无人驾驶小巴（Mini Robobus）后第二款无方向盘、油门、刹车踏板的前装量产车型。

文远知行为全无人驾驶环卫车开发了专属云控平台，作为智慧环卫的指挥中枢和大脑，可实时查看作业路线、作业状态和自动驾驶状态，实现车辆智能排班、自动唤醒、远程调度、路线管理等功能，无需人为干预即可完成自动充电、加水、排污、启动、泊车等日常维护工作。

文远知行的全无人驾驶环卫车队已经集结在广州市南沙区，将在 5 月开启大规模开放道路测试，覆盖南沙区全区域，首批车队规模将超过 50 台。

目前，文远知行以自动驾驶驾驶出租车（Robotaxi）、无人驾驶小巴（Mini Robobus）、自动驾驶同城货运车（Robovan）和无人驾驶环卫车（Robosweeper）四大创新产品，成功覆盖智慧出行、智慧货运和智慧环卫三大商业化应用场景，全面突破自动驾驶的技术应用与商业化实践。