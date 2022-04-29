继去年 11 月瑞典电动卡车初创公司 Volta Trucks 展示了其 16 吨版本的 Volta Zero 之后，该公司现在展示了其全电动商用车系列中的第二个车型系列。7.5 吨和 12 吨的车型在外观上将与更大的车辆保持一致。

Volta Trucks 表示，新车型本身将具有外观相同的车辆前部。然而，这辆重达 12 吨的车辆配备了更长的底盘和更长的车身。由于更高的有效载荷，车辆还将有第二个后轴。该设计由合作伙伴 Astheimer Design 与 Volta Trucks 的技术团队在英国沃里克开发。

与之前的 16 吨版本一样，新车型的特点是它们是从零开始设计的，这种情况使制造商能够以这样一种方式设计驾驶室，提供更多的安全性。驾驶舱大部分被玻璃包围。据说这样可以让驾驶员视野更广，减少盲点。司机的坐姿也比传统卡车低得多，因此他与路人的视线大致处于同一水平。此外，驾驶员座椅位于车辆中间，驾驶员可以从两侧下车。滑动门而不是摆动门也旨在为骑自行车的人提供更高的安全性。

“我们的客户告诉我们，他们非常欣赏 16 吨 Volta Zero 的安全性和零排放属性，但他们的运营中也需要更小的 7.5 吨和 12 吨车辆，”Essa Al-Saleh 解释说，首席执行官沃尔特卡车。“我们的工程团队现在正在迅速扩大规模，以便能够按照客户要求的速度交付所有四辆车。”

Volta Zero 专为市中心的货物运输而设计。制造商称其续航里程为 150 至 200 公里。这家瑞典公司于 2021 年底提交了 16 吨版本的 Volta Zero 的最终设计。正如 Volta Trucks 在当前新闻稿中所写的那样，16 吨版本处于开发工作的最后阶段目前正在进行广泛的车辆测试。这些车辆将在今年年底之前供客户使用。此外，18 吨版本的生产将于 2023 年年中推出。

Volta Trucks 为自己设定了到 2025 年每年销售超过 27,000 辆汽车的目标。在接下来的几年里，销售数字将进一步增加。该公司表示，计划中的 7.5 吨和 12 吨车辆将为实现这一目标做出重大贡献。2021 年 11 月，Volta Trucks 宣布从 DB Schenker 获得 1,470 辆订单。紧随其后的是 Petit Forestier 订购了 1,000 辆零伏特车辆。据 Volta Trucks 称，目前其总订单量约为 6,000 辆，订单价值约为 13 亿欧元。

该公司还宣布了有关其在巴黎首个为 Volta Zero 提供服务的卡车即服务客户服务中心的更多信息。“Volta Trucks Hub Paris” 将拥有办公空间、培训中心和呼叫中心，以及八个维修站。客户服务和维护工作将在 2022 年年中交付第一批车辆进行客户现场测试后立即开始。