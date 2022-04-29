苹果发布了 2022 财年第二财季业绩。报告显示，该公司第二财季总净营收为 972.78 亿美元，同比增长 9%；净利润为 250.10 亿美元，同比增长 6%。

苹果第二财季大中华区营收为 183.43 亿美元，同比增长 3%。

第二财季，苹果公司来自于 iPhone 的营收为 505.70 亿美元，相比之下去年同期为 497.38 亿美元，同比增长 1.67%；来自于 Mac 的营收为 104.35 亿美元，相比之下去年同期为 91.02 亿美元，同比增长 14.6%；来自于 iPad 的营收为 76.46 亿美元，相比之下去年同期为 78.07 亿美元，同比下滑 2%；来自于可穿戴设备、家居设备和配件的营收为 88.06 亿美元，相比之下去年同期为 78.36 亿美元，同比增长 12.37%；来自于服务的营收为 198.21 亿美元，相比之下去年同期为 169.01 亿美元，同比增长 17%。

苹果公司首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）表示：“本季度创纪录的业绩证明了苹果公司对创新的不懈关注，以及我们创造世界上最好的产品和服务的能力。我们很高兴地看到客户对新产品的强烈反响，并对我们在 2030 年前在整个供应链和自身产品中实现碳中和目标的进展感到高兴。我们一如既往地致力于成为世界上一股向善的力量——无论是我们创造的东西，还是我们留下的东西。”

苹果公司首席财务官卢卡斯·麦斯特里（Luca Maestri）表示：“我们对这个财季创纪录的业务业绩感到非常满意。我们在服务业务方面创造了有史以来的营收纪录，在 iPhone、Mac 和可穿戴设备、家庭和配件方面则创造了第二财季的营收纪录。客户对我们的产品有着持续的强劲需求，帮助我们实现了活跃设备装机量的历史新高。我们强劲的经营业绩创造了超过 280 亿美元的运营现金流，并让我们得以在这一财季向股东返还了近 270 亿美元。”