在第 19 届全球分析师大会上，华为发布了业界首个面向行业的 5G 室内定位商用解决方案。该解决方案解决了在复杂场景下定位难、增加信标部署等工程难题，可提供 1~3 米 @90% 的精准定位能力。同时，通过开放标准化接口，有效支撑对接行业应用，为企业提供高可靠高安全、差异化本地部署的 5G 定位端到端解决方案，为 5G 赋能行业数字化注入新动能。

5G 定位在 3GPP R16 版本发布，室内定位精度目标 3 米 @80%。华为无线网络室内数字化产品线总裁陈传飞表示：“华为 5G 室内定位解决方案已经在制造、仓储、交通等多个行业进行试点验证，定位精度可达 LOS（Line of Sight，视距）1-3 米 @90%，优于 3GPP 目标，满足行业大部分应用对人员、设备、物资的定位需求，后续将随 3GPP 标准持续演进，未来提供亚米级定位，满足行业对更高精度定位的需求。”

华为 5G 室内定位解决方案包含无线 LampSite EE (Enterprise Edition) 和入驻式 5G 核心网 LCS (Location Service) 模块，第三方定位平台或应用通过与核心网 LCS 标准化开放接口对接，向企业提供定位服务。该解决方案提供 UTDOA (Uplink Time Difference of Arrival)，无线指纹和场强三种定位技术，满足 LOS 和 NLOS 不同场景定位需求。华为通过 RadioSLAM (Radio Simultaneous Localization and Mapping) 和 AI 大数据聚类时延修正算法两大创新技术，实现定位指纹库自动生成和 UTDOA 定位免信标时延修正，解决人工指纹采集和信标部署两大推广难题。

华为云核心网产品线副总裁胡春哲表示：“华为 5G 室内定位解决方案经过长期积累和实践，在多场景部署形态、平台开放性和业务可靠性方面都紧跟行业需求。多场景部署方式满足差异化本地处理要求，标准化开放接口支持不同行业专业定位平台对定位能力的灵活调用，同时定位服务高可用性满足行业对业务稳定性的要求。”

基于 5G 构建一张多业务承载网，并与 IT 和 OT 融合，在多个行业数字化转型与升级中展现了独特的价值，已经走向了规模复制和应用阶段。凭借 5G 通信定位一张网、节省投资和简化运维的综合优势，随着 5G 定位的端到端商用和产业不断繁荣，将为 5G 服务垂直行业赋予新能力，提供更多价值应用。