德国跑车制造商 Wiesmann 推出了一款采用 800 伏架构的全电动跑车，项目名称为 Thunderball。它仍然是一个概念，但打算投入批量生产：有兴趣的人已经可以预订这款 500 kW 的跑车。虽然它是一款纯电动汽车，但 Thunderball 仍可识别为 Wiessmann 的家族车型——在前部，进气口的形状以及超长的发动机罩让人联想到燃油车型，后者大多使用 BMW 的 V8 发动机。

在 Thunderball 中，长引擎盖保留了下来，但下方不再安装发动机：安装在后桥上的两个电动机可传输高达 500 kW 的功率，并实现高达 1,100 Nm 的扭矩。

安装了一个能量含量为 92 kWh 的电池，其中可以使用 83 kWh。Wiesmann 没有具体说明 800 伏单元的确切安装位置或重量。由于 Thunderball 主要由铝和碳纤维等轻质材料制成，因此总重量应为 1,775 公斤。重量还应确保低消耗：使用 83 kWh 的净电量应该可以行驶约 500 公里。这至少是维斯曼所追求的价值；该车辆尚未根据 WLTP 进行认证。

Thunderball 不仅能快速行驶（0-100 公里/小时 2.9 秒，0-200 公里/小时 8.9 秒），而且还可以快速充电。交流充电功率为 22 千瓦，据说在相应的直流充电站可以达到 300 千瓦。电池有自己的水冷系统，即使在高环境温度下也能快速充电。

该公司还强调了 “典型的 Wiesmann 驾驶体验”，这也将在电动跑车上实现。例如，为了实现这一点，可以通过方向盘上的换档拨片精确调节能量回收。带有可变稳定器的完全可调运动悬架也应该对此有所贡献。在引擎盖下面，可以存放 180 升物体或两个手提行李箱，只有双门轿跑车才有 125 升的后行李箱，除了敞篷跑车之外，还会有一个固定车顶的版本。

Thunderball 的生产将在 Dülmen 进行。据说 Thunderball 的基本价格约为 300,000 欧元。有兴趣的人已经可以预订。目前尚不清楚生产何时开始。