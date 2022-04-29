动点出海获悉，马来西亚金融科技初创公司 Payd 近日宣布，获得了一笔 170 万美元的种子轮投资。

据透露，本轮融资由 IFS Capital 领投，并由 1982 Ventures、The Hive Southeast Asia 和一些天使投资人参投。

据悉，Payd 计划利用这笔资金推进品牌建设、开展产品研发以及进一步扩大公司团队。此外，Payd 还将拓展在东南亚市场的业务范围，进而加速该区域的健康金融发展。

Payd 成立于 2020 年，总部位于马来西亚，是一家综合性员工财务健康服务 B2B2C 平台。

据介绍，公司在采用 Payd 平台提供的 “薪酬支取” 解决方案后，其员工只需支付少量手续费，便能在自选时间段灵活支取已经获得的薪资。少了资金方面的后顾之忧，员工们能更专注地投入工作，由此也可以帮助企业提高员工留存率。

Payd 方面表示，通过构建一站式移动金融服务平台，既可以帮助雇主与员工间达成更融洽的合作关系，还有利于改善东南亚劳动力市场现今面临的财务困境。

数据显示，自 2021 年 7 月以来，Payd 的营收月环比增长率均介于 120% 到 180% 之间。截止到目前，Payd 平台上完成注册的人数已达到 2 万，新用户增幅超过了 25%。

如今，已有 Zecon、myTukar 和 Tropicana 等公司正使用 Payd 平台为员工提供灵活的薪酬支取服务。