4 月 28 日，由广东省商务厅主办、唯品会（中国）有限公司承办、中国银行广东省分行协办的 “粤贸全国” 线上专区启动仪式在唯品会总部大厦举行。在启动仪式上，唯品会联合中国银行正式上线数字人民币业务。

据悉，在 4 月 28 日至 5 月 12 日，唯品会将推出数字人民币满减活动，全国 23 个数字人民币试点地区的消费者打开唯品会 APP 搜索 “数字人民币” 即可了解活动。广东省内的消费者可在唯品会广州、深圳线下店体验数字人民币购物，享受数字人民币带来的支付便捷。

自人民银行推行数字人民币以来，唯品会一直与中国银行展开密切合作，不断推进线上支付场景的运用。中国银行将唯品会线上支付服务快速融入数字人民币结算体系，赋能电商平台，实现支付即结算、支付零费率，为消费者提供全新体验，助力广东省 “粤贸全国” 活动。同时，中国银行为唯品会线上场景的小微商户提供数字人民币应用场景服务，进一步赋能小微企业实体经济发展。

中国银行广东省分行副行长李智君表示，唯品会是电商行业龙头企业，具有丰富的电商生态场景，中国银行广东省分行将为广大商户与个人提供专业的数字人民币服务，通过优质数字金融服务，致力与唯品会一同打造广东省数字经济服务电商示范品牌，为唯品会打造全功能、全场景金融服务平台，助力唯品会成为数字消费浪潮中的 “领航员”，为广东省数字经济发展提供新活力、注入新动能。

唯品会财务部负责人姚芳表示，数字人民币在唯品会的落地，对于唯品会是一次新的突破和尝试。未来，唯品会还致力于为商户创造更多的价值，希望能与商户之间用数字人民币进行交易结算，通过商户让数字人民币进一步在各项交易中流动起来，成为广泛使用的结算方式，体现数字人民币的价值。

活动现场展示了在唯品会线上平台上使用中国银行数字人民币钱包支付消费商品的全流程。此次银企合作，积极推动了广州数字人民币试点城市建设，充分展现了数字人民币服务的普适性和广泛性。