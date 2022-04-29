流量的属性并非一成不变。

随着互联网用户购买习惯以及时间被碎片化蚕食，流量的载体、触达的方式以及裂变的程度，都在发生着频繁的变化。快速、精准的把握流量的变化，是企业数字化营销的关键钥匙。

公域流量之于私域流量即是如此。当公域运营的成本和精准度遭遇瓶颈，私域运营这种长期而粘性的转化留存方式，也将成为企业数字化营销的下一个破局关键。众安科技打造的以智能营销平台为核心的业务增长系列，在今年迎来了营销家族新成员——企业 SCRM X-Connect，在 “数据+智能+场景” 的营销生态下，将用户精细化运营打通到了企微场景，探索私域流量运营在企微场景下的应用，让营销链路从公域到私域，形成更加完整的营销闭环。

SCRM，又称 “社会化客户关系管理”，是一种业务模式的新变革。

企业基于该体系可以建立与客户之间的数字连接，进而基于数据为客户提供个性化的一对一服务，包括营销、销售和服务。此外，SCRM 系统还可以对用户的数据进行多维度的分析，进一步了解用户购买习惯，从而逐步影响并引导客户的行为，将线上线下打通，带动销售。是一整套从流量获取、用户互动、用户管理到最终销售转化的完整体系。而企微私域运营在对接微信强大生态优势下，可以使 SCRM 系统的优势发挥的淋漓尽致。

如果把众安科技的私域运营体系比作是一个 “流量银行”，那么企微场景的定位，就是这个银行的 “大管家”，可以有效吸纳全域流量，不浪费、不流失，存入 “流量银行” 增值。众安科技营销产品负责人张晅介绍到：“在企微私域运营这个课题中，业务人员通过企微去加客户好友进行服务和营销，这仅仅是表象动作，真正需要去落地实现的是从沉淀客户到持续经营客户，再到客户价值的长期转化，这其中每一个环节都需要深度的数据分析，以及需要有对应的营销策略进行设计和执行。众安通过自身大量的实践，形成了一套企业私域运营的方法论，会在用户不同生命周期阶段，根据营销目的和用户特征制定差异化的营销策略，将企业运营策略赋能客户经理，多触点经营客户，实现精准运营。”

此次全新发布的企业 SCRM X-Connect，目前包含了四大功能模块：一、客户沉淀：高效进行线上获客，合规引流，支持不同渠道/活码个性化欢迎语，并匹配客户昵称等变量，给新客户尊享体验感；二、客户服务：快速响应回复客户的咨询，确保所有客户咨询在 90 秒内响应回复；智能客服+人工客服相结合，智能知识库和全面的语音质检保障良好的服务体验；三、客户长效运营：通过全面保障规划、全周期服务和数据驱动快速迭代 3 个方面来完成用户的长效经营，根据用户画像分层设计不同的运营策略，实现深度转化；四、销售转化与管理：提供客户画像、产品中心、快捷回复、话术和营销素材等核心功能。目前运营累计触达用户超 100 万，实践效果达到 7 日用户活跃率 80%、中高意向人群转化率 62%。

今年，众安科技智能营销家族：X-Man 智能营销平台、X-Magnet 广告运营平台已经沉淀有 2000 多个用户标签，帮助客户累计触达 1 亿多用户，平均效率提升 80%。已服务包括友邦人寿、中宏保险、汇丰人寿、农银人寿等超 10 家客户打造一站式数字化保险营销平台。随着新成员企业 SCRM X-Connect 的发布，众安科技智能营销体系将面向更多行业，打造数字化、线上化、智能化的智能营销全流程闭环。