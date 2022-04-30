2022 年的下半年，即将上市的新能源车层出不穷，各个产品线（超跑、SUV、轿车等）都有新品出现，包括传统造车企业以及新的造车公司，甚至包括电气化都比较慢的超跑品牌。整个下半年，呈现出了新车繁荣，百花争艳的局面，国产的品牌甚至杀出国门开始销售。当然，这些车注定要在中国这个最大的新能源车市场上做一个厮杀，凭借着各自不同的产品打磨角度，试图在关键的燃油转电气过程中，赢得用户，获得市场。本篇内容就是对这些让人关注的车型做一个盘点，排名不分先后。

编者注：由于新车陆续不断发布，以下是不完全名单。

理想 L9 即将上市，丰富产品线

理想 L9 将于 2022 年 4 月 16 日正式发布，价格区间：45- 50 万元（根据配置不同）。全自研高效增程电动系统配合 44.5kWh 电池组，理想 L9 可实现 1315km 续航（CLTC 工况），其中电池续航为 215km。自研自产的增程器热效率达到 40.5%，燃油模式的热机能耗低至 5.9L/100km（CLTC 工况）。

理想 L9 采用智能四驱系统，前驱动电机最大功率为 130kW，后驱动电机最大功率为 200kW。总功率达到 330kW，扭矩达到 620N·m，0-100km/h 加速时间仅为 5.3s。理想 L9 的前 “五合一” 动力系统包含驱动电机、发电机、双电机控制器和减速器，后 “三合一” 动力系统包含后驱动电机、电机控制器和减速器。更高的集成度，带来更优的体积效率，使理想 L9 的车内空间利用率进一步提升。

理想 L9 前悬架采用双叉臂结构，后悬架采用五连杆结构，提供旗舰级的驾驶和乘坐舒适性。通过全自研的旗舰级底盘控制系统，配合标配的 CDC 连续可调阻尼减振器，理想 L9 可根据路面振动反馈毫秒级自动调节阻尼，全方位提升各种路况的舒适性。空气弹簧可在高速时自动将车身降低以节省能耗，并在停车时提供更便捷的上下车、装卸行李的功能。

自游家 NV 即将加入大型电动车市场

牛创自游家 NV 看起来不大，但两个 LED 大灯炯炯有神，三围达到 4915*1962*1745mm，轴距也来到了 2910mm，算是大尺寸 SUV。

在外观方面，自游家 NV 整体采用 “城市·探索” 的设计理念，将都市和越野的风格相融合。显然它是为了杀入 30 万这个级别的新能源车赛道而生的，而这次，官方直接将内饰展示出来，说明已经做好了量产和上市的最后准备。

内饰里，最引人注目的是 15.6 英寸的中央悬浮屏，屏幕内置了触控反馈，内置 6 颗用于实现 RealTouch 触觉反馈的线性微动马达。基本上，你看不到物理的按钮。采用简约的两幅式多功能方向盘，也是为了迎合年轻群体。自游家 NV 布置了非常多的充电口，包括前排两个 15 W 无线充电、全车一共 4 个 Type-C 接口，前排两个支持数据传输，功率为 10 W，后排两个支持 18 W 快充、以及 3 个 12V 点烟器接口。

自游家 NV 是基于 GEMINI 双子模块系统打造而来的，可全面兼容增程和纯电系统，同时全系将会标配智能电动四驱系统，该车全系车型都会搭载前后双电机，而增程版本的增程器则会采用四缸涡轮增压发动机，其零百加速成绩为 5.9s。

哈弗神兽柠檬混动 DHT 加入混动战局

哈弗神兽混动 DHT 版搭载了强大的柠檬混动科技，拥有如此背景的哈弗神兽混动 DHT 版，应该被更多用户关注。哈弗神兽混动 DHT 版内饰设计依旧延续简洁的设计风格，配备了双联曲面大屏，为了突出年轻运动的定位。

哈弗神兽混动 DHT 版搭载了 1.5T+DHT130 的混动系统，这台电机的最大功率为 130kW，峰值扭矩为 300N·m。在发动机参与做功时，其综合动力可以输出 179kW 的最大功率，综合下来可实现 530N·m 的峰值扭矩。

具备 EV 行驶、混联驱动、串联驱动、能量回收、怠速充电等工作模式，通过控制系统智能切换实现各种驾驶场景下动力与油耗的平衡，同时综合油耗也低至 5.5 升，百公里加速时间 7.7 秒，哈弗神兽混动 DHT 版在满油满电状态下的最长续航里程可以达到 1000 公里。

本田中国开始发力，全新电动车 e:NS1 上市

东风本田旗下首款纯电 e:NS1 车型正式上市，共推出 420km 和 510km 两种续航里程版本，共四款不同配置车型，售价为 17.5-21.8 万元。内饰配备 15.1 英寸竖向中控屏，大幅提升视觉体验。 车身尺寸为 4390x1790x1560mm，轴距为 2610mm。

搭载本田 e:NOS 全栈智控生态系统，配备 HondaSENSING 智能驾驶辅助系统和 HondaCONNECT 智导互联系统。动力方面，新车基于 e:NArchitectureF 前驱车纯电架构打造。e 车型搭载最大功率 134kW 电动机，e 动型搭载最大功率 150kW 电动机，峰值扭矩均为 310Nm，百公里加速时间为 8 秒。续航里程提供 420km 和 510km 两种版本，搭载三元锂电池组。凭借本田汽车为纯电动车专门研发的前置前驱纯电架构 “e:N Architecture F”，e:NS1 能够具备更加智能高效的行驶质感。

在智能化部分，东风本田的 e:NS1 搭载了 “e:N OS” 全栈智控生态系统，包含 Honda SENSING、Honda CONNECT，以及智能数字座舱等智能系统。还拥有先进的 HMI 硬件，包括 15.1 英寸超大高清超薄边框中控屏、10.25 英寸彩色全液晶数字仪表盘，以及流媒体后视镜等；Honda CONNECT 3.0 纯电动车专属版本，集合了自然流畅的 AI 语音助理、车家互联、能量管理、OTA 在线升级等 20 项以上的功能。

smart 精灵 #1 上市，预售价 19-23 万元 smart 精灵 #1 正式在国内上市，新车拥有 Pro+ 和 Premium 两个版本，预售价为 19-23 万元，交付时间将在今年第四季度。smart 精灵 #1 则是有史以来最大的 smart，定位是小型 SUV，车身尺寸为 4270/1822/1636 mm，轴距 2750mm。这个车型比之前旧的都要来的大，也突破了以往人们对其认知。smart 精灵 #1 采用无框车门和 D 柱发光标识，提供 11 种车身颜色和 4 种内饰风格选择。

smart 精灵 #1 基于吉利浩瀚 SEA 架构打造，配备后置驱动电机，最大功率可达 272 马力，峰值扭矩 343 牛·米，0-100km/h 加速时间为 6.7 秒，最高车速 180km/h。此外，搭载了容量 66kWh 的三元锂电池，电池容量高达 66 千瓦时，在 CLTC 工况下，续航里程可达最高可达 560km，除此之外，新车支持快充，充电 10%-80% 用时不到 30 分钟。

smart 精灵 #1 是由梅赛德斯-奔驰主导设计，整车开发工程则是由吉利来完成。内饰方面也充满温馨，方向盘上的微信连接按钮、可为情侣制造浪漫氛围的多变大灯、手机无线充电、1.3 平米超大尺寸沉浸式天幕、Beats 音响系统等，而车体所搭载的智能香氛系统则可以让驾乘者感受到属于 smart 的专属味道。