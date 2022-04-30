全球领先的高分辨率数字激光雷达供应商 Ouster 于今日宣布已成功制造并交付第一台 DF 系列 A 样，实现了与其汽车 OEM 客户战略合作过程中的重要里程碑，同时这也是公司在迈向 2025 年量产过程中获得的重要成就。

Ouster 的 DF 系列内部无任何运动部件，是市场上第一款真正的固态数字激光雷达。 DF 系列 A 样在不到 6 个月的时间内，尺寸减小了 8 倍，获得更紧凑外形的同时仍然能够提供业界领先的探测距离、分辨率和视场角。 Ouster 汽车事业部计划在 2022 年向超过 30 家汽车 OEM、Tier 1 和自动驾驶公司展示其 A 样。公司目前已经有多个量产项目正在进行深入谈判，A 样的交付能够让潜在客户和合作伙伴亲自验证 DF 系列突破性的外形和性能，从而显著加快商业合作的进程。

“ 我们的第一个 DF 系列 A 样可以说是汽车工程的一项壮举。去年秋天，Ouster 推出了第一款高性能固态数字激光雷达，并在短短几个月内就完成了尺寸显著减小的 A 样的制造，”Ouster 汽车产品和项目副总裁 Mark Sandoval 表示。 “ 目前我们的 DF 系列已经比市场上其他同类的激光雷达产品在外形上小一个数量级，根据我们明确的产品路线，在实现量产之前 DF 系列的尺寸将进一步减小。这对于那些正在寻找具有领先可靠性、同时又能够与汽车无缝集成的小尺寸激光雷达的汽车公司来说至关重要。”

DF 系列为汽车量产项目提供了一整套短、中、长距固态激光雷达，其内部无任何运动部件，因而能够兼具领先的可靠性、耐用性和经济性，以满足汽车制造商对 ADAS 和自动驾驶的要求。DF 系列主要面向 2025 年量产项目。

“OEMs 再也不需要在价格、性能和外形大小方面进行妥协，因为 Ouster 汽车事业部为他们提供了真正的固态数字激光雷达。A 样的交付，将促进我们与 OEM 战略合作伙伴以及许多其他汽车公司的谈判进入下一阶段，”Ouster 汽车事业部副总裁 Iain Levy 表示。 “ 因此，我们期待着 DF 系列 A 样帮助我们加速并获得更多的量产项目和战略合作。”