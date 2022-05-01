国际汽联和电动方程式组委会公布了第三代赛车，它将用于下个赛季的电动赛车。技术关键数据与之前的车辆有很大不同。例如，未来排位赛的峰值功率为 350 千瓦，而在比赛中可能只使用 300 千瓦。此前，250 kW 用于排位赛，220 kW 用于比赛。在所谓的 “攻击模式” 中，在比赛中通过在赛道上的特定区域上行驶来激活，未来也将达到 350 kW，在 “Fanboost” 中也是如此。

随着驱动功率的增加，最高速度也随之提高：第三代电动方程式赛车的最高时速可达 322 公里/小时，此前最高可达 240 公里/小时。回收功率显着增加：由于采用了新的前置电机，现在功率高达 600 kW。前桥上的 250 kW 装置是所有制造商的标准组件，只能用于恢复。因此，后桥上的电力驱动器仅负责推进——制造商仍在自行开发该驱动单元。

然而，最高速度的提高不仅是由于性能优势：Gen3 汽车也明显更轻，重量为 840 公斤。这部分是由于新的电池，但也由于未来将不再在后桥上安装液压制动器 – 减速将完全通过回收来实现。能量回收得到加强是有充分理由的：比赛中使用的能量中至少有 40% 来自于能量回收。仅在比赛开始时存储在 51 kWh 电池中的电力是无法实现比赛距离的。

此外，Gen3 赛车在比赛期间在短暂的进站时进行充电。目前还没有关于充电系统的详细信息——只有声明说它应该几乎是当前商业解决方案的两倍。

车辆本身仍然是由法国公司 Spark 设计和制造的单元底盘。Gen3 赛车摒弃了 Gen2 的 “蝙蝠车” 外观，更让人联想到其他方程式赛车。然而，由于楔形设计和没有尾翼，当前电动方程式赛车的基本元素仍然可以识别——但一切都显得更加简单，例如，车轮不再被覆盖。

Gen3 赛车在即将到来的 ePrix 前夕在摩纳哥举行的一场活动中亮相。“随着每一代赛车的推出，我们进一步推动了电动汽车技术的可能性界限，而 Gen3 是我们迄今为止最雄心勃勃的项目，”Formula E 创始人亚历杭德罗·阿加格 (Alejandro Agag) 说。国际汽联主席穆罕默德·本·苏拉耶姆补充道：“在技术和环境方面，Gen3 为这项运动树立了新的标准。国际汽联和电动方程式开发团队做得非常出色，我感谢他们在这个项目上的辛勤工作。”