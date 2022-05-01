2022 年的下半年，即将上市的新能源车层出不穷，各个产品线（超跑、SUV、轿车等）都有新品出现，包括传统造车企业以及新的造车公司，甚至包括电气化都比较慢的超跑品牌。整个下半年，呈现出了新车繁荣，百花争艳的局面，国产的品牌甚至杀出国门开始销售。当然，这些车注定要在中国这个最大的新能源车市场上做一个厮杀，凭借着各自不同的产品打磨角度，试图在关键的燃油转电气过程中，赢得用户，获得市场。本篇内容就是对这些让人关注的车型做一个盘点，排名不分先后。

编者注：由于新车陆续不断发布，以下是不完全名单。

法拉利 296 GTS 迅猛上市，混动超跑的驾驭之王

全新法拉利跃马双座 Berlinetta 敞篷跑车采用后中置引擎配置，并与 Ferrari 296 GTB 一脉相承，重新定义何谓驾驶乐趣，无论极限操驾或是日常驾驶均可带来纯粹的驾驭激情。Ferrari 296 GTS 采用全新 120° V6 引擎，最大输出功率高达 663 cv，搭配输出功率为 167 cv (122 千瓦) 的电动马达。这套动力系统首次应用于 Ferrari 296 GTB。

Ferrari 296 GTS 的 PHEV 插电式混合动力系统确保其具备卓越的实用性与零迟滞的踏板反应，在 eDrive 纯电模式下的续航里程可达 25 公里。透过紧凑的车身造型、创新的动态控制系统以及精雕细琢的空气动力学设计，新车提供令驾驶者惊叹的灵敏操控与即时反应。

最高续航 600km，全新奔驰 EQB 正式上市

梅赛德斯-奔驰宣布全新奔驰 EQB 正式上市，新车共有两个常规版本，其中 “EQB 260” 版本售价 35.18 万元，而 “EQB 350 4MATIC” 售价 42.37 万元。奔驰 EQB 的车身尺寸为 4684*1834*1693mm，轴距 2829mm，定位为中型纯电 SUV。内饰中控台的数字仪表盘直接与中控显示屏相连，并采用悬浮式设计，副驾的银色横杠与圆形空调出风口相结合，整体更为简洁，有较强的科技感。车内还搭载 MBUX 智能人机交互系统、EQ 优化导航、雾霾终结者 3.0 净化系统等众多功能。

动力续航方面，EQB 260 为前置单电机驱动，最大输出功率 140kW，峰值扭矩 380N·m，CLTC 工况续航可达 600km。EQB 350 4MATIC 为前后双电机四驱系统，最大输出功率 215kW，峰值扭矩 520N·m，CLTC 工况续航 512km。

小鹏 G9 纯电中大型 SUV 将捍卫品牌拓展力

小鹏 G9 的定位是纯电中大型 SUV，基于 Edward 平台所打造，已知有两个突出亮点：一是智能化表现比 P5 更好的 XPILOT 4.0 功能；二是 800V 超高压超级充电平台，号称能 “充电 5 分钟，续航 200km”。

动力与续航方面，小鹏 G9 将搭载最大功率 196kW 的永磁同步电机。根据工信部公开的信息，其续航里程为 625km。同时，小鹏汽车将铺设中国首批量产的 480kW 高压超充桩，充分释放补能效率，让作为国内首款基于 800V 高压 SiC 平台的量产车 G9 实现超充 5min，补能超过 200km 的能力。

小鹏 G9 搭载的智能系统还会提供全场景的三维建模，会将驾乘者在汽车行驶过程中将车身周边的事物实时三维建模，它能把你肉眼看不到的区域实时构建并呈现到你的眼前。并且小鹏还会搭载全新的 “5D 沉浸式音乐座舱”，使你的感官能被声音的光影、温度、触感、气息交融等充分调动。而且小鹏还将搭载万物互联系统以及语音交互等功能。

辅助驾驶方面，小鹏 G9 将率先搭载 XPILOT 4.0 智能辅助驾驶系统。两颗激光雷达，多颗 800 万像素摄像头配合两颗英伟达 OrinX 芯片作为硬件基础，将助力 G9 实现高速和城市的全场景智能辅助驾驶。

高合 HiPhi Z GT 将重塑中国本土电车的未来形象

高合汽车以双旗舰战略瀑布式发展，继高合 HiPhi X 之后，发布第二款旗舰，造型是极具未来感的 “数字机甲”，是全球首款具有数字生命的 Digital GT——高合 HiPhi Z 量产定型车，持续打造豪华车型，让高合稳立于新世界第一豪华阵营。

根据此前公布的信息，高合 HiPhi Z 将搭载 2 个前向 800 万像素的高清摄像头，1 个 200 万像素的后视摄像头，还会配备包括 5 个毫米波雷达、1 个激光雷达，4 个侧向摄像头等在内的 31 个驾驶辅助传感器，另外还将采用英伟达 Drive Orin-X 芯片。

高合 HiPhi Z GT 作为一款 “售价百万级的” 未来高科技性能 “新概念 GT 车型”，也是高合 “喜欢创造” 的最新成果。丁磊介绍，新车基于高合 HiPhi Z 打造而来，设计团队从《Endless Racing 模拟赛车》、《Tron 战纪》，还有《头号玩家》的 DMC 时光机器中获得灵感，打造出这款高合 HiPhi Z GT 车型。此外，新车还将搭载全新推出的 HiPhi OS 2.0，持续共创更出色的产品体验。

内饰方面，新车在座舱质感层面的营造上也下了一番功夫。整车大量采用了来自世界各地最新、最时尚的材料，用作新材料研发的灵感。例如，高合依托 3D 针织面料的原理，为新车开发了一种独特的具有变色金属涂层的 Nappa 优质皮革材料，赋予新车充满科幻感的沉浸式体验。

腾势 D9 携带双车型杀入新能源车市场，增加 MPV 变数

腾势 D9 将于 5 月份正式上市，预计起售价在 45 万元左右。全系标配电动天窗加大型天幕、带双电动遮阳帘，电动天窗一键开启/关闭。不仅如此，天幕双层玻璃的隔音作用可以有效隔绝外界纷扰。

电动滑门可以最大程度提升乘客体验，搭载四门双层静音玻璃，追求行驶静谧感。另外还标配高端品牌轮胎。除了前排，该车在后排也配备了两块 12.8 英寸头枕大屏，另外在扶手上同样也配备了两块触控屏幕，且可以与前方中控屏幕及液晶仪表盘形成多屏联动。此外，该车搭载了腾势 Link 智能交互系统，车内许多功能都可以通过该系统来完成。

动力方面，预计腾势 D9 将提供两种动力形式可选，一种是 DM-i 混动系统，另一种为 EV 纯电动力。混动版本车型纯电续航约在 200km 左右，配合燃油，综合续航可能会在 1000km 以上。预计该车起售价可能会在 45 万左右，定制版车型价格或许会高些，预计会在 60 万左右。