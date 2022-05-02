科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2022.04.25-2022.05.01）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

各位读者五一好，感谢假期之中抽时间来笔者这里串门。本次，我们来简单谈一谈上周的一家 “平平无奇” 的主角——UrbanPiper。

如笔者在文章中指出，作为一家餐饮 SaaS 初创公司，UrbanPiper 的产品模式并不是多么引人注目。无论是帮助商家快速上架菜单还是实时追踪订单状况亦或是所谓的基于经营数据给出后续运营意见，你可以在很多别家公司 (这个多甚至是一种天文数字）身上看到它的影子。然而，就是这样一家看起来普通的不能再普通的公司却同时收获了共计占据当地近八成市场规模的两大印度外卖巨头的青睐···

事实上，作为承载着 Zomato 和 Swiggy 首次 “握手言和” 的载体，与其说 UrbanPiper 本身的特殊，倒不如说它所折射的缩影让它没有看上去那样简单。与我们认知所不同的是，在印度，平均每家印度餐厅会同 6 到 8 家外卖平台签约入驻。基于这一背景，能够聚合众多外卖平台于一身并能通过单一窗口平台作为输出的 UrbanPiper 自然也就有了它的存在意义。

当然，如果从实际价值上来看，“UrbanPiper” 显然也是这里的一种必需品。在 2020 年时，有分析人士指出，Zomato 每月在获客上的花销达 2000 万至 5000 万美元（Swiggy 作为后来居上者只会更多不会更少）。更不用说自 Zomato 上市以来接连探底的股价···当然，无论是 Zomato 还是 Swiggy 或者是 Uber Eats 等等等等试图从这个 970 亿美元市场中分一杯羹的选手，在烧钱这一选项所能带来的积极作用变得越来越小的情况下，如果这一行业正在存在一种无法被某一家企业所主导的持续推动力，那么像 UrbanPiper 这样的企业就一定会在其中提供一种不可或缺的价值。而这一点，也就是 UrbanPiper 的独特之处所在。正如 Ganapathy Venugopal 所点评的那样——“UrbanPiper 是一个在正确时间下提供正确产品的典型案例。”

好了话不多说，让我们进入正题。

Geniemode 获得 2800 万美元 B 轮融资，老虎基金领投：Geniemode 由 Amit Sharma 和 Tanuj Gangwani 创立，总部位于印度古鲁葛拉姆 (Gurugram)，是一家 B2B 跨境采购和供应链服务平台，旨在为市场上的供应商和买家提供一套标准化采购流程。

据悉，除开展融资活动外，Geniemode 还通过增加期权种类，进一步扩大员工持股计划的规模。如今，该公司的员工持股总额已达约 1400 万美元。

Zenda 获得 940 万美元种子轮融资：Zenda 是一家总部位于阿联酋的金融科技初创公司，旗下拥有同名应用软件。该公司由麦肯锡的两名前员工 Raman Thiagarajan 和 Haseeb Ahmed 共同创立于 2021 年 6 月，并于同年第三季度进入印度市场。

Zenda 的目标是让家庭财务管理更轻松、更安全，同时致力于改变父母支付子女学费以及教育机构管理收费的方式。

Arrow 获得 480 万美元种子轮融资，红杉印度领投：Arrow 由 Liat Beng Neo 和 Sebastian Roervig 共同创立于 15 个月前，是新加坡一家电商支付解决方案提供商，主打电商支持系统，旨在与商家一道为用户创造快捷轻松的结账体验，从而改善东南亚市场的支付生态。

据了解，依赖 D2C 网站和社交平台等渠道进行的电商交易中涉及多个步骤，导致部分消费者中途放弃购买。以亚太地区为例，其中约 74% 的网购者由于付款流程繁琐取消下单，而商家没有能力解决与此相关的一系列问题。

一家餐饮 SaaS 初创公司，让印度两大外卖巨头 “握手言和”：对于印度的餐饮业而言，一家餐厅同时入驻多家外卖平台并不是一件不可思议的事情。有数据指出，当下阶段，每家印度餐厅平均会同 6 到 8 家外卖平台签约入驻。由此，对于这些餐厅来说（尤其是连锁品牌），尽管这一做法可能会为其带来大量的订单，但随之而来的多平台订单跟踪及从中诞生的一系列其他的管理流程便成了其无法忽视的头号难题。UrbanPiper 则正是瞄准了这一痛点，希望通过一个一站式的 SaaS 服务平台帮助商家集中处理这些流程。于是，UrbanPiper 便在 2015 年成立并启动了其业务。

获 3 亿美元融资后，Biofourmis 现已成为独角兽：Biofourmis 成立于 2015 年，其总部最初设于新加坡，后在 2019 年时搬至波士顿。该公司的核心业务是通过结合了人工智能技术的软硬件设施对患者进行监测和疾病预测，从而为家庭护理和数字诊疗提供更加便捷的临床支持服务。据介绍，Biofourmis 的业务方向主要分为两大类，这包括同制药公司合作——对服药用户进行监测以推进数字疗法的后续研发，以及同卫生系统和保险公司合作展开的面向患者的居家护理服务。

Lazada 正计划进入欧洲市场：作为背景，有人士指出，此举也正值阿里寻求从海外市场中寻求增长之际。作为阿里与比利时政府于 2018 年签署的加入全球电子世界贸易平台 (eWTP) 计划的重要组成部分，去年 11 月份，阿里旗下物流业务菜鸟宣布在比利时开设了首个欧洲物流中心。据介绍，该物流枢纽达 3 万平米，规模为欧洲最大。

与此同时，Lazada 在东南亚的竞争对手 Shopee 也于去年就开始了全球化扩张步伐，并在欧洲地区内进入了波兰、西班牙以及法国（全球范围内的市场地区达 9 个）。

Payd 获得 170 万美元种子轮融资：Payd 成立于 2020 年，总部位于马来西亚，是一家综合性员工财务健康服务 B2B2C 平台。据介绍，公司在采用 Payd 平台提供的 “薪酬支取” 解决方案后，其员工只需支付少量手续费，便能在自选时间段灵活支取已经获得的薪资。少了资金方面的后顾之忧，员工们能更专注地投入工作，由此也可以帮助企业提高员工留存率。

马来西亚央行公布数字银行牌照发放名单，5 家机构入选：据了解，3 家获 FSA 授予资格的申请方分别为 Boost Holdings Sdn. Bhd（所属方为 Axiata Group）和 RHB Bank Bhd 的合资财团，由 GXS Bank Pte. Ltd.（Grab-Singtel 财团）和郭氏兄弟有限公司（Kuok Brothers Sdn. Bhd）主导的财团，以及由冬海集团（Sea Ltd）和 YTL Digital Capital Sdn Bhd 所主导的财团。

AEON Financial Service、AEON Credit Service (M) Berhad 以及 MoneyLion 的合资财团和由 KAF Investment Bank Sdn. Bhd 所主导的财团共同获得了 IFSA 的批准。