动点出海获悉，越南电动摩托车初创公司 Dat Bike 近日宣布，获得了一笔 530 万美元的 A 轮投资。

据透露，这笔资金由 Jungle Ventures 领投，并由现有投资者 Wavemaker Partners 参投。截至目前，Dat Bike 的融资总额已达到 1000 万美元。

该公司在一份声明中表示：计划利用这笔新入资金开展产品技术升级、人才招聘以及规模化生产的推进。此外，Dat Bike 还将采取一系列举措把自身业务拓展到越南国内更多的一线城市中。

Dat Bike 由 Son Nguyen 成立于 2019 年，是越南一家电动摩托车制造商，愿景是通过以电动摩托车替代燃油摩托车，推动绿色交通工具在东南亚市场的广泛使用。

Dat Bike 首先需要解决的难题是客户最在意的驾驶性能问题。传统观点认为，与燃油摩托车相比，电动摩托车存在续航里程短和动力不足等缺陷，因此人们对其接受度及市场上的普及率都较低。

据悉，Dat Bike 于 2019 年推出的 Weaver 的行驶距离（100 公里）是同等价位电动摩托车的两倍；而去年 11 月推出的 Weaver 200 具备了更高的性能，新车型配备 6000W 大功率电机，时速可达到 35km/h，每次充电的续航里程为 200km。

此外，Dat Bike 采用垂直整合制造模式，能够独立完成速度控制器和电池等核心零部件设计与生产。有数据表明，Dat Bike 如今的营收较成立之初已增长 10 倍。

目前，Dat Bike 在胡志明市和河内有两家线下实体门店，接下来还将在岘港开设新店，其产品也可以在网上订购。