刚刚凭借《沙丘》获得奥斯卡金像奖的汉斯·季默创作了另一首肯定会让发烧友发出悦耳尖叫的配乐。这位两届奥斯卡奖得主为全新 BMW i7 打造的作品终于与全世界分享。

与其他电动汽车一样，i7 不会产生动力传动系统噪音，因此宝马只能为其新款豪华轿车的驾驶员创造音频提示。这家汽车制造商将此称为 “创造全新的整体声音世界”，从欢迎铃声到准备驾驶信号，再到对驾驶员动作做出反应的声音，甚至是声学。音景与汽车精美的新 BMW 剧院屏幕相结合。

同时，驾驶声音体验可以通过我的模式菜单单独选择，包括个人、运动和高效模式，以及 “富有表现力” 和 “放松”。在所有模式下，驾驶声音的强度和频率都取决于油门位置和驾驶情况。在表达和放松模式中，音景还与灯光氛围和屏幕图形交互，以创造更加全面的体验。

在个人模式下，驾驶员会听到 “球形声音”，强调 i7 的渐进特性，而在运动模式下，声音强大且明显，可以发挥汽车的 536 马力（544 PS / 405 千瓦）和 549 磅英尺（744 Nm) 的扭矩。另一方面，表达模式被描述为活泼和动态，而放松模式则按照产品说明进行发声。

如果切换到高效模式主动声音会被完全抑制。作为一款豪华轿车，i7 拥有出色的隔音性能，带来近乎无声的驾驶体验，让您专注于超速驾驶。

“我们希望通过 BMW i7 为客户提供独特的驾驶和旅行体验。在用户体验领域，我们正在开辟新天地来实现这一目标，其中还包括驾驶声音，”BMW 设计主管 Domagoj Dukec 解释道。“尤其是声音在驾驶员和他的车辆之间的情感联系中起着核心作用。BMW IconicSounds Electric 等创新技术使 BMW i7 成为全新的整体驾驶体验的先驱。”