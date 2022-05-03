固态电池专家和大众汽车合作伙伴 QuantumScape 在致股东的信中宣布了新的进展，QuantumScape 生产了一个 16 层固态电池，能够进行 500 次充电循环，并增加了隔膜的产量。最近，QuantumScape 还与第三家主要汽车制造商签署了协议。

虽然 QuantumScape 未透露制造商的信息，但他们表示，他们将从预试生产中提供容量为 5 MWh 的电池。该公司表示，该协议还为可能在美国建立一家年产能高达 50 GWh 的电池企业铺平了道路。潜在的合资企业取决于技术和双方协议。

因此，扩大规模将是关键，QuantumScape 在他们的清单中将增加隔膜的生产作为 2022 年的 “关键目标”，每周峰值开始超过 8,000 部。由于改进了工具，他们记录到 2022 年第一季度的平均每周开工数量超过 3,700 辆，而 2021 年第四季度时不到 2,000 辆。

A 级别样品将在今年年底前交付给汽车制造商进行验证。QuantumScape 仅声明这些将由 “数十” 层组成——因此到那时可能会实现 24 层的飞跃。B 级别样品电池计划于 2023 年进入测试阶段。这些与 A 级别样品的不同之处在于，已经使用了批量的生产工艺。QuantumScape 将在圣何塞的 QS-0 试验线上制造 A 和 B 样品。

2021 年 7 月，QuantumScape 开始测试十层电池，取代了之前的单层和四层电池。公司进步的不仅仅是层数。今年早些时候，QuantumScape 发布的数据显示，其固态锂金属电池在 15 分钟的快速充电 400 次循环后仍保留了超过 80% 的初始能量。根据官方的消息，现在已经完成了 500 次循环的最新技术突破。