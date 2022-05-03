戴姆勒巴士希望到 2030 年在欧洲和拉丁美洲的所有细分市场提供二氧化碳中和汽车，并且只在欧洲销售用于城市公交车的全电动汽车。为实现这一目标，现有车型将推出新系列并进行产品更新。

戴姆勒巴士公司计划从 2025 年开始推出第一辆全电动城际巴士，并在本世纪末推出燃料电池驱动的客车。这是制造商在其自己的 “戴姆勒巴士电动汽车日” 之际宣布的。戴姆勒客车依靠电池和氢气的双重战略，戴姆勒卡车也实施了这一战略。

“作为世界领先的客车制造商，我们的目标很明确：我们希望为应对气候变化做出贡献，并成为实现这一目标所需的交通转型的推动者，” 戴姆勒客车负责人 Till Oberwörder 说。“为此，我们正在推行明确的电气化战略，并将采用替代驱动技术的公交车投入批量生产。” Oberwörder 宣布，戴姆勒巴士最迟从 2030 年起将只在欧洲的城市客车领域提供二氧化碳中和的新车，并且不再投资旧的排放标准产品：“我们将投资重点放在欧洲的纯电动城市客车领域。”

戴姆勒客车还希望支持其客户实现车厂的电气化。作为其服务的一部分，戴姆勒客车未来将作为客户完整电力基础设施的总承包商。此外，戴姆勒客车将从 2022 年底开始为 eCitaro 提供新一代电池。在相同重量的情况下，每个电池的容量将增加约 50%。值此 “电动汽车日” 之际，戴姆勒巴士公司表示，目前有 600 辆 eCitaro 正在路上。去年，在德国售出的几乎每一辆纯电动城市公交车都是 eCitaro。