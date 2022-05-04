塔塔乘用电动汽车公司推出了 AVINYA 概念车，这是该公司基于其 GEN 3 架构的纯电动汽车愿景的表达。AVINYA 这个名字来源于梵语，代表 “创新”。AVINYA 概念引入了一种新的移动类型，释放了巨大的空间和舒适性，不受传统分割的限制。它配备了新时代的技术、软件和人工智能，在后台工作，在运输过程中提供健康和安宁。提供极其优质但简单而平静的客户体验，这一概念将很容易被当今快速增长、大批量细分市场的客户所接受。有了这个，TPEM 已经准备好释放一种新的电动汽车，重新定义汽车空间。这款开创性的电动汽车将于 2025 年推向市场。

AVINYA Concept 最初受到双体船的启发，是电动汽车的坚定愿景。凭借新的轮廓设计，这个概念进行了极佳的混合——它结合了高级舱门的精髓与 SUV 的奢华和多功能性以及 MPV 的宽敞和功能——所有这些结合在一起，创造了一些新的和美丽的东西。车身设计是对我们提高生活质量的承诺的微妙认可，也是电动汽车发展的关键一步。它也是宣言，强调了第三代电气化将提供的地平线和无限可能性。

AVINYA 概念专注于以人为本的设计，并承诺自己的感官之旅。从增强整体空间感和自然光的天穹到功能性控制台灵感的方向盘，到为所有乘客提供更深层次界面的语音激活系统，再到所使用的可持续材料，这些材料传达了产品的精神，最后是香薰机的画龙点睛 – 将您包裹在宁静和舒缓的氛围中。

此外，迎合了未来的趋势，这个概念旨在相信更少的屏幕时间是要走的路。考虑到这一点，AVINYA 概念车采用了无屏幕设计，以阻止车内的任何干扰，并为心灵和灵魂创造一个无压力的环境。

敏捷而坚固的 Pure EV GEN 3 架构以灵活的设计提供了这一概念的平台，同时拥有下一代连接性、先进的驾驶员辅助系统以及增强的性能和效率。此外，所使用的电池将支持超快速充电能力，与基础设施的发展相一致，在 30 分钟内至少可充电 500 公里。我们现在希望这款概念车早日走向量产。