特斯拉表示，它将把上海打造成 “世界上最大的汽车出口中心”，在现有工厂旁边新建一座年产 45 万辆电动汽车的工厂。

上海超级工厂对特斯拉来说是一个巨大的成功，使这家汽车制造商在 COVID-19 大流行期间仍然以惊人的速度增长，而其他汽车行业则放缓。资料显示，2021 年特斯拉上海超级工厂共交付车辆 48.413 万辆，同比增长 235%，其中有超过 16 万辆的海外市场交付，满足欧洲、亚洲等十多个国家的需求。而在特斯拉 2021 年 93.6 万辆的全球交付量中，上海超级工厂占比高达 51.7%。此外，根据全国乘用车市场信息联合会的中国汽车销量数据，特斯拉上海超级工厂 2021 年 12 月单月的交付量高达 70847 辆。

去年，首席执行官埃隆马斯克透露，上海超级工厂的产能现已超过弗里蒙特工厂，特斯拉已将中国工厂作为新的主要出口枢纽。这家工厂看起来势不可挡，直到上个月大部分时间由于上海的 COVID-19 限制而关闭。

据多个消息源交叉验证，特斯拉已明确计划在上海工厂当前临港超级工厂附近，另建一座新工厂以扩大产能。新工厂预计将生产 Model3 和 Model Y 车型，年产能为 45 万辆。新工厂完成扩建后，将助力特斯拉将上海工厂的总产能提升至每年 100 万辆。

除了上海，特斯拉还同时计划在柏林和德克萨斯州建立类似的产能，这就是为什么我认为特斯拉将在可预见的未来保持其在电气化方面的领先地位。如果真能围绕这个产能打造供应链，到明年年底特斯拉电动汽车产能将超过 200 万辆。