动点出海获悉，印度杂货配送平台 Zepto 已于近日宣布完成了其 2 亿美元的 D 轮融资。融资后，Zepto 的投后估值从上一轮时的 5.7 亿美元提升到了 9 亿美元，距加入独角兽俱乐部仅一步之遥。

据了解，该融资由 YC（ 通过 Y Combinator Continuity 基金）领投，新加入者 KP（Kaiser Permanente）及现有投资者 Nexus Ventures、Glade Brook、Lachy Groom 等参投。针对这笔融资的用途，Zepto 称将用其加速公司的下一步发展。据介绍，Zepto 已在数月内将其团队规模扩展到了近 1000 人，并计划继续对所有部门开放招聘，在未来一年内将这一数字翻番。

迄今为止，Zepto 已经获得了 3.6 亿美元的总融资规模，其上一轮融资于去年 12 月末时进行。据悉，这轮融资由 Y Combinator Continuity 领投，总规模为 1 亿美元。值得一提的是，Zepto 的这轮融资仅发生在前一轮的不到两个月内——去年 11 月初，Zepto 宣布完成了一笔由 Glade Brook 领投的 6000 万美元的融资，在这轮融资后，该公司的估值为 2.25 亿美元。

Zepto 由两名 19 岁的斯坦福大学辍学生创立，其平台正式启动至今仅 9 个月的时间左右。据了解，Zepto 主打 10 分钟快速交付的前置仓配送模式，配送产品包括农产品、厨房用品、零食饮料以及个护家清等类别，SKU 达 3500 多个。此外，Zepto 也透露称，平台目前也正在试点地区尝试咖啡及茶类饮品的 10 分钟配送服务。如果这一试点成功，该服务也有望被其推广至全国范围。目前，Zepto 已覆盖了当地 11 座城市，并计划在不久的将来将这一数字再增加十余座。

Zepto 指出，公司目前已拥有上百家前置仓（且平均每 1 到 2 天会新增 1 家），每天处理订单量达数十万份，其季度收入环比增幅已达到 800%，平均订单消耗也降低了 5 倍左右。

针对其运营成本方面，Zepto 称，公司的烧钱速度远低于当地业界每月 3500 万到 4000 万美元不等的水平，但该公司并没有进一步透露其具体数字。不过，有消息人士称，Zepto 在这方面的花销约在每月 1000 万到 1500 万美元之间。值得一提的是，Zepto CEO 兼联合创始人 Palicha 在近日回答外媒采访时表示，考虑到公司目前的单位经济效益，Zepto 也有可能会在未来 2-3 年内走向上市。

有调研机构指出，到 2025 年，印度的快速配送电商领域将呈现 15 倍的增幅，达到近 55 亿美元的市场规模。