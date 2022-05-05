在过去的几十年里，宝马集团一直认为自己是汽车制造领域创新、灵活和高效生产技术的标杆。正是从这个层面，公司现在正在重新定义卓越运营。全球生产网络的战略新愿景是 BMW iFACTORY。BMW iFACTORY 将 BMW 集团的生产专业知识集中在三个关键主题领域：LEAN 精益，代表效率、精度和极端灵活性，GREEN 绿色，代表可持续性、资源效率和循环性，以及 DIGITAL 数字化，代表在数据科学中积极使用数字化、人工智能 (AI) 和虚拟化。

宝马集团的生产网络正处于根本性转型的风口浪尖：预计于 2025 年投产的 Neue Klasse 基于全新的车辆架构。凭借对全电动驱动的明确关注，它为未来几代车辆的高效制造创造了条件，并符合公司的盈利能力和质量目标。

灵活性仍然是宝马集团生产的关键竞争优势，无论是现在还是未来——在以下几个方面：公司的生产结构非常灵活，一条生产线可以生产不同的驱动类型和车型。他们还在快速反应和适应性方面设定了标准，自发地发现供应瓶颈和短缺，对需求波动做出快速反应。对于客户而言，这种灵活性意味着他们可以在生产日期前最多六天更改车辆配置的某些元素。

BMW iFACTORY 的目标是使用来自整个生产过程的更有意义的实时数据来更紧密、更透明地控制全球制造，从而实现最快的响应时间。这不仅将加强数量和市场规划，还将加强供应链和库存管理，并支持有针对性的质量工作。

有了 BMW iFACTORY，对可持续生产的关注比以往任何时候都更加强烈，再次巩固了 BMW 集团作为最可持续的高档汽车制造商的地位。环境、经济和社会责任是密不可分的，宝马不仅在产品本身，而且在整个价值链中都努力实现这三个目标。到 2030 年，宝马的目标是将生产过程中的二氧化碳排放量比 2019 年减少 80%。

宝马的计划是让德布勒森工厂成为世界上第一家在其生产过程中完全放弃化石能源的汽车工厂，该工厂的大部分电力将直接在现场产生。其余部分将由 100% 可再生能源覆盖，其中绝大多数将来自区域资源。

气候保护领域的另一个关键问题是生物多样性。通过有针对性的、针对特定区域的措施，从蜂箱和猎鹰到草地果园，BMW 集团在全球各地园区的动植物种类繁多。同时，为了支持工厂内外的绿色物流，BMW iFACTORY 采用开放的技术方法，专注于环境可持续概念。例如，在未来几年内，增加使用铁路运输和电动卡车将意味着慕尼黑工厂运输物流的本地零排放。

宝马集团的生产使用最新技术将开发、规划和生产过程之间的所有相关产品、流程、质量和成本数据联系起来。这里的主要重点是虚拟化、数据科学和人工智能领域的应用。

虚拟化在 BMW iFACTORY 战略模型中发挥着重要作用。第一步，宝马集团所有生产基地的每一个细节都被记录在 3D 扫描中。通过这种方式，可以随时随地进行规划工作。在下一个合乎逻辑的步骤中，将为每个工厂创建一个完整的虚拟表示或数字双胞胎。然后，规划专家可以在跨不同位置和时区的实时协作中使用它。这种方法将所有结构、生产工厂甚至单个流程的规划提升到一个全新的水平。例如，它允许在早期将虚拟产品集成到工厂中，并显着减少进一步的规划工作。

在与 NVIDIA 的合作伙伴关系中，宝马集团将其开拓精神和工艺专业知识与尖端技术相结合。应用程序、增强现实和虚拟现实支持未来流程和技术的员工培训，数字生产系统规划允许全球合作伙伴尽早融入价值链。

同时，数据科学为基于事实、数字和（实时）数据的决策提供了基础。一致、透明的数据可以快速主动地识别根本原因，从而优化流程。宝马集团的生产已经是有效利用人工智能的行业先驱，目前使用了 200 多个基于人工智能的应用程序。该技术使各种物流和生产过程实现自动化，以实现更好的质量保证。此外，标准化平台和自助服务意味着解决方案可以快速扩展，以适用于所有技术和地点。

宝马集团生产转型的关键因素是汽车市场的发展和围绕气候变化的规范。宝马集团已经在 2022 年将其电动汽车产量翻了一番，仅在第一季度就向客户交付了超过 35,000 辆纯电动汽车。与此同时，最新的技术创新正在支持该公司，因为它为气候保护和可持续发展做出了重大贡献。