近日，杭州凯莱谱精准医疗检测技术有限公司（简称 “凯莱谱”）宣布完成数亿元新一轮融资，本轮融资由中金资本旗下中金佳泰基金领投，复星医药旗下复健资本、启申创投、西湖科创投、中金浦成参与投资，华兴资本担任本轮融资的独家财务顾问。这是凯莱谱继 2021 年完成数亿元的 B 轮融资后，又完成的新一轮融资。本轮融资资金将主要用于凯莱谱源头创新仪器与试剂产品的研发与注册报证工作，加速公司全国营销网络的布局，以及公司产品产能的扩充。

凯莱谱持续多年坚持以创新质谱应用为核心技术，致力于多组学数据驱动产品创新战略，推动中国质谱和多组学的临床化与标准化。自成立以来，凯莱谱先后获得迪安诊断、博远资本、高瓴创投、德福资本和松禾资本等行业企业与风险投资机构的多轮投资。

该公司正式发布自主研发的新一代 CalOmics 代谢组学平台，通过战略布局与合作，建立国内顶尖的蛋白组学与单细胞基因组学服务能力，并以共同作者或项目承担方的方式支持合作伙伴在 Nature Aging、Cell Reports、Cell Discovery、中华检验医学杂志等多个高水平学术期刊发表论文 10 余篇，不断推动多组学从研究工具向临床价值的转化。

凯莱谱新一代高端国产临床质谱检测系统 CalQuant-S 于 2022 年 3 月正式获批上市，高端临床质谱仪器本土化进程取得重要里程碑，实现了临床质谱标准化整体解决方案自有产品闭环的全面覆盖；公司旗下迪赛思诊断自主研产的免疫抑制剂、类固醇激素、脂溶性维生素等多个 II 类试剂产品陆续获批上市，为广大医疗机构建立临床质谱平台提供了更可靠、更丰富的标准化产品选择。

其执笔国内首个临床质谱标准化专家共识文件，与中国计量院联合研制冰冻人血清 25-羟维生素 D 标准物质，还发布了全球首创的临床质谱实验室智能质控软件 CalQMS，成功填补多个相关领域的空白，以自身力量推动中国临床质谱标准化进程迈出坚实一步。

凯莱谱表示，将以本次融资为契机，持续加大多组学创新诊断产品自主研发投入力度，加速现有自研产品注册进度，快速提升自有品牌临床质谱仪器与试剂产品产能，利用公司多元化的渠道资源和服务体系，打造覆盖全国、世界领先的多组学临床质谱精准诊疗一体化解决方案。

凯莱谱董事长刘华芬女士表示：“感谢各位新老投资人和华兴的支持，大家的认可对我们是鞭策也是沉甸甸的责任。作为中国临床质谱标准化应用的引领者与践行者，凯莱谱自 2017 年成立以来，以 ‘用创新诊断成就健康生活’ 为使命，坚持以创新为根本，以质量为基石，我们的核心业务始终围绕着多组学创新标志物和临床质谱产业化两条道路上并行发展，不断融合。随着新一代高端国产临床质谱检测系统 CalQuant-S 的发布，凯莱谱已经实现临床质谱实验室标准化解决方案的自主产品化，并真正地打通了各个环节。未来，凯莱谱将会继续秉持创业初衷，将质谱产业化不断夯实，不断迭代新产品，进一步助推临床质谱技术真正地进入医院实际应用场景，让医生工作精准化、简单化，用创新诊断的技术造福国人健康生活。凯莱谱也将会积极开拓海外市场，让中国品牌走向世界。”

迪安诊断董事长陈海斌先生表示：“今年是凯莱谱成立的第五年，也是迪安诊断生物质谱战略正式落地的第五年，我非常高兴能看到凯莱谱今天取得的成绩。相信凯莱谱会以此为契机，不忘创业初心，坚定战略方向，保持组织活力，开启下一个五年的征程。期待凯莱谱立足于把握行业发展方向，坚持以自主创新成就客户，持续不断地赋能医院发展并促进转化医学事业，做好做强 ‘服务+产品+管理’ 整体化解决方案，真正实现用创新诊断成就国人的健康生活。迪安诊断也将持续推动特检与 “两弹一星” 业务战略的实践和落地，不断完善公司医学诊断整体化解决方案，与凯莱谱携手推进多组学数据与 AI 驱动的临床诊疗一体化进程。”

中金资本旗下中金佳泰基金董事总经理姜世明先生表示：“临床质谱作为海外发达国家临床检测市场中的主要方法学之一，在内分泌代谢、药物浓度、营养等领域中发挥了巨大临床价值，随着产品逐渐落地、临床应用逐渐延伸，有望成为国内体外诊断领域下一个爆发的市场。同时，精准医疗时代下，多组学平台和创新标志物的价值将不断提升，加快临床应用的转化与落地。凯莱谱作为临床质谱及多组学检验领域的领军企业，在高质量产品、深布局管线、高素质团队和迪安深厚资源的加持下，有望在行业快速发展趋势下脱颖而出。我们坚定看好精准医疗及临床质谱领域的发展并将持续支持凯莱谱，相信凯莱谱将不断巩固优势、引领行业的持续发展。”

复星医药复健资本联席 CEO 李凡女士表示：“质谱技术作为精准医疗的利器有着广阔的发展前景。凯莱谱作为中国临床质谱标准化应用的引领者与践行者，一直坚持以创新质谱应用为核心技术，多组学数据驱动产品创新。我们非常看好刘华芬老师领衔的凯莱谱团队，相信他们深厚的技术积累和产业沉淀定会推动中国质谱和多组学的临床化与标准化发展。作为复星医药旗下投资基金，我们也希望未来能够协同复星全球体系的研发优势与产业布局和凯莱谱一起助推临床质谱技术真正地进入医院实际应用场景，用创新的诊断技术造福国人健康生活。”

启申创投创始合伙人申红权先生表示：“临床质谱和多组学是我们长期以来重点关注的方向。凯莱谱核心团队深耕产业多年，拥有国内稀缺的源头创新和强大的产品落地能力，作为业内领军企业，为国内临床质谱和多组学创新及产业化做出了重要贡献。很荣幸能与这样优质的企业携手前行，也期待公司能持续引领创新，助力国产高端 “质” 造及精准诊断产业发展。”

西湖科创投董事长沈丽芬女士表示：“基于多组学技术的临床检验是实现精准医疗的重大突破口，我们将持续在资金、政策、产业等方面，全面协助凯莱谱新产品的研发生产、注册报证及商业化应用战略的全面推进。区科创投看好凯莱谱在技术不断优化、成本持续降低趋势下，多组学数据驱动产品在全球临床科研、疾病诊疗和药物研发中的转化应用潜力。后续，西湖科创投将继续加大对西湖区优质科创企业的赋能力度，重点助力大健康计划的实施落地，支持生物医药科技企业成长，为临床诊断、治疗、预后提供更精准的解决方案。”

华兴资本董事总经理、医疗与生命科技组主管谢屹璟先生表示：“我们很荣幸能协助凯莱谱完成本轮融资交易。凯莱谱是国内多组学创新诊断及临床质谱产业化的领导者，是国内极少数打通从生物标志物的早期发现到临床验证、产品转化和商业化落地全流程的多组学标杆企业。我们看好多组学成为精准诊疗的下一个爆发点，期待凯莱谱作为这一领域的领跑者，能够继续为中国的精准医疗自主创新事业做出更大的突破性贡献。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。