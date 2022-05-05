近日，面向设计师和开发者的动画平台 LottieFiles 宣布获得 3700 万美元 B 轮融资，此轮融资由 Square Peg Capital 领投，其他参与者有 XYZ Venture Capital、GreatPoint Ventures 和现有投资者、500 Startups 和 M12（微软的风投基金）。

LottieFiles 将利用此笔资金进一步制定产品路线图，扩大业务以满足不断扩大的用户群体。该公司计划在 2022 年夏季为全球用户群体推出新的设计工作流程和协作解决方案，这将使设计人员能为每个资产节省超过 15 个小时，并为用户提供超过 80% 的时间专注于创意。通过使用 Lottie，动画设计人员和开发人员无需为每个平台单独编写动画代码，从而可节省数周的工作时间。

LottieFiles 首席执行官兼联合创始人 Kshitij Minglani 表示：“我们的使命是促使动画设计和图形动画大众化，让所有人都能够使用这种设计。LottieFiles 完全改变了制作和设计工作流程，使每个设计人员和其团队能够利用动画的力量来创建愉快的用户体验。过去三年里，LottieFiles 团队研究并完善了一个图谱，目前来自逾 13.5 万家公司的设计和开发团队都在使用。我们很高兴能在今年推出 LottieFiles，并进一步扩大我们的用户群体。”

如今，大多数下载最多的应用程序、热门网站和平台都在使用开源矢量文件格式 Lottie。Lottie 是一种 JSON 动画文件格式，可让设计人员在任何平台上像发布静态资产一样，非常容易地发布动画。Lottie 也是一种小文件，可在任何设备上运行，并可在无像素化的情况下放大或缩小，这可让设计人员创作应用程序支持和应用程序内的动画、互动、信息图、社交媒体资产、动画图标、贴图、游戏资产等。采用 Lottie 动画的人数正在不断增加。其主要特性包括跨平台应用程序和功能、轻巧和具有互动性，以及能以每秒 120 帧速度播放，这些都使 Lottie 动画成为任何传统格式（如 GIF 或 PNG 序列）的完美替代方式。

目前，LottieFiles.com 网站拥有来自全球超过 13.5 万家公司用户，包括谷歌、TikTok、迪士尼、优步、爱彼迎和奈飞的动画设计人员和动态效果设计人员。目前，每 9 秒就有一个新的动画通过 LottieFiles 工作流程和制作工具，这使其成为全球访问量最大的 Lottie 动画平台。LottieFiles 还集成了最流行的设计工具，如 Adobe XD, Adobe After Effects, Figma, Webflow, WordPress 等。

此前，LottieFiles 在 2021 年 1 月的 A 轮融资中筹集到 900 万美元，该轮融资由微软风投基金 M12 领投，自那时以来，新的净注册用户增长了 160%。A 轮融资使该公司获得了一个设计资产库，将其全球运营团队扩大到 100 多名员工，并扩大了用户群体，使 Lottie 得到更广泛的采用。

Square Peg Capital 合伙人 Piruze Sabuncu 表示：“我们很高兴与 LottieFiles 合作，并成为此项旅程的一部分，因为他们为全球动画行业建立了一流的标准。LottieFiles 的主题是 ‘设计的未来是动态形式，因为数字参与越来越多地围绕着交互性。从最大的科技公司到设计人员个人，LottieFiles 社区在世界各地的快速发展给我们留下了深刻的印象。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。