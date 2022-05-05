EMBERTON II 承袭了 MARSHALL 标志性音质，在维持一贯的便携性能的同时，比第一代产品新增了应用程序支持、STACK模式和多达50%的续航时长。

Marshall 最受欢迎的便携音箱焕新回归。第二代 Emberton 音箱拥有更强音效和更广声场，可在旅途中为你带来出色的聆听体验。

技术规格

尺寸 : 68 x 160 x 76 毫米

68 x 160 x 76 毫米 重量 : 700 克

700 克 D 类功放 : 2 X 10 W

2 X 10 W 最大声压级 : 87 dB SPL @ 1 m

87 dB SPL @ 1 m 频响范围 : 60 Hz-20 kHz

60 Hz-20 kHz 充满电所需的时间:约 3 小时

标志性MARSHALL音质

Emberton II 通过层次丰富、清晰响亮的声效，真实再现音乐现场。两个 2 英寸全频驱动单元和两个无源辐射器，带来听者所熟悉和喜欢的 Marshall 音质。通过解析立体声录音中的空间特征参数，Emberton II 能产生与其外形尺寸反差鲜明的宽广声场，是同级别音箱中的佼佼者。这款音箱还搭载了 Marshall 独特的立体 声技术，带来比以往都要出色的立体声表现，在任何场景下都能带来空间感十足的环绕音效，创造沉浸式聆听体验。

约30小时无线续航

Emberton II 单次充电可带来约 30 小时无线续航——比上一代音箱高出 50%。精巧外形加上耐用性能，以及稳妥的续航时长，Emberton II 可以称得上出门随行的理想选择。当电量耗尽时，充电 3 小时左右即可恢复满电状态。如果想缩短充电时间，Emberton II 同样具备快速充电功能，快充 20 分钟就能续航约 4 个小时。畅听体验很重要，这款音箱让你告别等待充电的煎熬。

IP67级防护 轻装随行

Emberton II 采用的是硅胶外壳和坚实的金属网罩，坚固耐用，操控便捷。Emberton II 具有 IP67 防尘防水等级，在 1 米深的水中长达 30 分钟后也仍然可以正常使用。随身便携，不用担心旅途中的雨水或灰尘。

配对、播放 让音乐燥起来

Emberton II 的操控设计直观便捷——配对后播放，就可以开始享受音乐。通过 Marshall 的应用程序，你可以在预设的均衡器中找到合适的音效，也可以通过在线（OTA）升级使音箱保持最新固件。Emberton II 简单易用，配有多向控制按钮，用于播放、暂停、跳过曲目、调节音量和控制电源开关。

Stack模式 多音箱播放

Emberton II 支持 Stack 模式，能让多台 Emberton II 音箱实现互连，放大声音，更加响亮。通过音箱上的控件，可以激活该模式。随心连接任意数量的 Emberton II 音箱，打造广阔声场，宽如所想。

更环保的构造

Emberton II 承袭了品牌的外观经典设计，同时采用了更加可持续化的环保构造。这款音箱不含任何 PVC 成分， 塑料成分中含有 50% 的再生塑料，均来自废旧电子产品、水瓶和汽车灯罩。

经典 MARSHALL 设计

Emberton II 将现代技术与 Marshall 的经典设计融为一体，集澎湃音效和经典造型于一身。可以从新一代产品中看到经典荔枝纹皮革设计的回归，以及标志性细节装饰， 比如坚实的金属网罩和手写体 Marshall Logo，共同致敬着品牌伟大的摇滚传奇。

蓝牙5.1技术

Emberton II 搭载了蓝牙 5.1 技术，可轻松连接，支持无线音乐播放，音质出色。