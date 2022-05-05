MARSHALL WILLEN音箱正式发布，这是一款功能强大且便于随时轻装上路的便携音箱。颠覆以尺寸定音质的刻板印象，WILLEN虽然身形小巧，却依然保有MARSHALL一贯的摇滚风格，随时带来MARSHALL标 志性音质，开启音乐体验。

Willen 具有 IP67 级防尘与防水等级，适用于多种出行场景。这款音箱在 Marshall 经典设计中兼容了坚固性能， 既耐看也耐用。此外，音箱单次充电可续航大概 15 小时，随机配置的多功能挂扣带，更是大大拓展了它的应用边界。

技术规格

尺寸 : 101.6 x 100.5 x 40.4 毫米 / 4 x 3.96 x 1.59 英寸

101.6 x 100.5 x 40.4 毫米 / 4 x 3.96 x 1.59 英寸 重量 : 310 克

310 克 D 类功放 : 1 X 10 W

类功放 1 X 10 W 最大声压级 : 82 dB SPL @ 1 m

82 dB SPL @ 1 m 频响范围 : 100 Hz-20 kHz

100 Hz-20 kHz 充满电所需的时间: 约 3 小时

MARSHALL 音质 一路随行

Willen 是一款功能强大的便携音箱，便于随时轻装上路。音箱内置一个 2 英寸全频驱动单元和两个无源辐射器，为你带来 Marshall 的浑厚音质。小身材，大舞台——Willen 虽然外形精巧，却传承了品牌的摇滚内核。高保真的 Marshall 调音风格和出色的乐器分离度， 使 Willen 在一众竞品中脱颖而出。多场景广应用，随时随地享受 Marshall 标志性音质。

便携设计 坚固耐用

Willen 具有 IP67 防尘防水等级，随身携带出行的路途中，不用担心播放体验会因为雨水和灰尘而受限。这款音箱在 Marshall 经典设计中兼容了坚固性能，颜值高且持久耐用。

可观的续航时长

Willen 单次充电可续航约 15 小时。每次充电只需 3 小时左右就能达到满电状态，如果时间不允许，快速充电 20 分钟即可无线续航约 3 小时，足以应对当下的各种使用场景。

多用途挂扣带

Willen 的应用灵活度将 “便携” 一词发挥得淋漓尽致。你可将它立起、平放，或者通过音箱背面的橡胶挂扣带将它固定在物体上或悬挂起来。将 Willen 灵活安置，你可以随兴所至分享音乐。

配对、播放 让音乐燥起来

Willen 是你可以轻松畅享音乐的 “口袋舞台”——完成 配对即可开始播放，无任何复杂的设置。如果想调整音效，可以在应用程序上的三种均衡器预设中自行选择。通过蓝牙 5.1 进行连接，你可以在应用程序中调控音乐，也可以使用音箱上的多向控制按键，体验手动调节的乐趣。音箱上的控件一应俱全，包括蓝牙配对按键和 LED 电池指示灯。配对按键还可以用来激活 Stack 模式，将多台音箱互连。

STACK模式 多音箱互连

Stack 模式旨在打造比单台音箱更宽广的声场体验。将多台 Willen 音箱互连，通过多音箱模式放大声音，就可以开启沉浸式派对体验。操作简单直观：使用音箱

上的蓝牙配对按键激活 Stack 模式，连接其他音箱并按下播放键。你可以对多台 Willen 进行组合，打造理想的宽广声场。

内置麦克风

Willen 内置麦克风，用以确保通话清晰。想要进行免提通话时，只需使用控制按钮，就可以接听和拒绝来电。这样的配置使 Willen 的应用拓宽到了工作会议和视频聊天等场景。

环保构造

Willen 的内在构造也自带亮点。这款音箱的坚固构造中不含 PVC，60% 的塑料成分为来自废旧电子产品的再生塑料。Willen 在承袭 Marshall 传统的标志性设计的同时，也传递着可持续发展的品牌承诺。