根据 Omdia 发布的 2022 年第一季度全球智能手机出货初步结果报告，全球智能手机出货量与去年同期相比出现了 12.9% 的负增长。报告还显示，第一季度智能手机出货量达到 3.08 亿部，过去三个连续季度呈负增长趋势。值得注意的是，由于中国国内市场放缓，中国品牌的的出货量大幅下降。

COVID-19 的变异奥密克戎毒株再次在中国多地传播，随着中国政府封锁包括深圳和上海在内的主要城市，尤其是在 2022 年第一季度，对智能手机供应链和需求产生了负面影响。再加上经济持续放缓导致的消费萎缩，导致高度依赖内需的中国品牌发货量大幅下降。

该报告的进一步分析显示，三星智能手机共出货 7380 万台。与上年同期相比，下降了 2.9%，但与上一季度相比，上升了 6.8%。与去年同期相比，三星的市场份额增加了 2.5 个百分点，达到 24.0%，这是因为与中国竞争对手相比，三星的出货量下降较少。

三星在生产和销售方面对中国的依赖程度都很低。2019 年，中国的所有制造厂都被撤销，目前只有部分机型通过 ODM 在中国生产。此外，三星在中国的智能手机市场份额多年来一直低于 1%。

今年新发布的三星 Galaxy A 和 S 系列以及之前的 S 系列的 FE 型号一直销售良好。

苹果总共出货 5640 万台，其市场份额大幅上升至 18.3%。苹果第一季度的市场份额从 2019 年的 13.3%、2020 年的 14.0% 和 2021 的 15.6% 增长到今年的 18.3%，连续四年增长。与去年同期相比，出货量增长了 2.5%，使其成为十大品牌中三家同比增长的公司之一。苹果在高端市场的主导地位正变得越来越稳固。与前 iPhone 12 系列相比，去年发布的 iPhone 13 系列的销量有所增长，对整体出货量的增长做出了贡献。

小米第一季度出货 4240 万台，比去年的 4950 万台少 710 万台。小米的主要市场是印度和东南亚，与其他中国公司的竞争加剧，而国内市场的低迷导致了小米的下滑。然而，与 Oppo 和 vivo 相比，对中国国内市场的依赖程度相对较低，因此同比出货量下降 14.3%，低于竞争对手。

与此同时，高度依赖中国国内市场的 Oppo 和 Vivo 的智能手机出货量分别为 2530 万部和 2410 万部，同比下降 33.1% 和 36.9%。因此，与去年同期相比，两家公司的市场份额分别下降至 8.2% 和 7.8%。在中国本土智能手机需求疲软的同时，Honor 的回归导致两家公司正在失去市场份额。

传音公司的出货量，包括 Tecno、iTel 和 Infinix 品牌，总计 1540 万台。2021 年第一季度，传音从非洲市场向亚洲市场扩张发货量为 1980 万台，比上年同期增长 143%，但今年同比下滑 22.4%。第一季度出货量的下降是由去年芯片组短缺造成的，而不是市场需求方面。然而，该公司在出货量方面保持全球第六位，并将与排名第五的 vivo 的市场份额差距缩小至 2.8 个百分点。

其他两家实现同比增长的公司是 Honor 和 Realme。Honor 在中国和印度的市场份额正在稳步增长。2020 年 11 月与华为分离后，Honor 被美国排除在制裁之外。重组组织和产品阵容后，从 2021 下半年开始，季度发货量一直保持在 1500 万台左右。第一季度，Honor 的出货量为 1520 万台，分别比上一年和上一季度增长 322.2% 和 1.3%。Realme 出货 1460 万台，同比增长 17.7%。Honor 和 Realme 的市场份额分别为 4.9% 和 4.7%。

摩托罗拉和华为的出货量分别为 1200 万台和 560 万台，排在第 9 位和第 10 位。摩托罗拉正在填补 LG 和华为在北美和南美的空缺，该公司已增加了主要针对中端机型的出货量。另一方面，仍只能销售 4G 智能手机的华为在中国市场拓展方面遇到了困难。华为的市场份额从去年的 4.2% 急剧下降到今年的 1.8%。

中国主要城市的封锁一直持续到第二季度，俄乌冲突预计将对第二季度的智能手机需求产生负面影响，因为这不仅直接或间接影响到这两个国家，还影响到其他地区。人们担心，这将对今年的总体需求产生负面影响，预计随着新冠疫情的消退，总体需求将恢复。