根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，过去一年美国玩家在解谜手游上的支出增长了 4.2%，达到 50 亿美元。

最受欢迎的解谜手游

过去一年（2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日），美国玩家消费最高的解谜手游是 King 旗下经典三消手游《Candy Crush Saga》，用户支出高达 8.45 亿美元。排名第二和第三的解谜手游分别是 Playrix 旗下消除&装饰手游《Homescapes》和 King 的另一款三消手游《Candy Crush Soda Saga》。

下载量方面，过去一年解谜手游在美国共获得 5.54 亿次下载，同比下降近 20%。造成这一现象的主要原因是，2020 年新冠疫情爆发，带来手游下载量激增，随着疫情缓解，手游下载量相应回落。作为对比，2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日期间，美国解谜手游下载量同比增长约 5%。

过去一年，美国市场下载量最高的解谜手游是 Magic Tavern 旗下的解谜 &装饰手游《Project Makeover》，共获得 1450 万次下载。排名第二的解谜手游是 PeopleFun 的《Wordscapes》，第三名是《Candy Crush Saga》。

过去一年，在解谜手游的 11 个子类型中，“经典三消” 手游仍然是收入最高的子类型，用户支出同比增长 12.3%，达到 16 亿美元。收入增长最快的子类型是 “其他三消” 手游，包括 Good Job Games 的《Zen Match》和 Rovio 的《Angry Birds Blast》，这一子类型的用户支出同比增长 101.3%，达到 1.61 亿美元。值得留意的是，每个子类型都包含不同数量的游戏。

在 11 个解谜手游子类型中，“其他解谜” 子类型下载量最高，过去一年在美国录得近 1.64 亿次下载，这类游戏包括 Tripledot Studios 的《Woodoku》和 Unico Studio 的《Brain Test》等游戏。在过去的一年，所有的解谜手游子类型下载量都出现了下降。其中，“其他三消” 手游的下载量降幅最小，仅为 2.2%。

从平均每下载付费这一指标来看，“经典三消” 手游表现最为亮眼，过去一年的平均每下载付费约为 47 美元。“地砖爆破” 类排名第二，“解谜 &装扮” 类排名第三。需要注意的是，这个指标仅计算过去一年的下载量，而非游戏的累计下载量。

Dream Games 的 “解谜 &装扮” 手游《Royal Match》是过去一年最成功且增长最快的解谜手游之一。这款游戏于 2021 年 2 月推出，去年在美国市场的应用内购收入高达 2.08 亿美元。在过去的几个季度，该游戏应用内购收入都保持增长，并在 2022 年 Q1 创新高至 6700 万美元。

过去几年，“合并” 类解谜手游一直是行业的热点趋势之一，并在 2022 年 GDC 上被多次提及。在 Gram Games《Merge Dragons》和 Big Fish Games《EverMerge》等游戏的带领下，去年 “合并” 类手游的应用内购收入达到 2.98 亿美元，年增长率约为 5%。作为该类游戏增长最快的作品，Metacore Games 的《Merge Mansion》去年获得超过 4800 万美元的内购收入，位列同期解谜手游收入排行榜第 21 名，并在 2022 年 Q1 创造了 1760 万美元的内购收入。

与新冠疫情爆发初期相比，过去一年解谜手游在美国市场的收入增长明显放缓。2020 年 4 月 1 日到 2021 年 3 月 31 日期间，该类游戏收入同比增长超过 33%，而过去一年收入增长仅 4.2%。不过，作为美国市场收入最高的手游类型，解谜手游仍在继续发展，我们依然能在这个竞争激烈的赛道看到新的成功案例和玩法创新。