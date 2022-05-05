包括红杉资本、风投机构 Andreessen Horowitz、加密货币交易所币安（Binance）和资产管理公司富达投资（Fidelity）等在内 10 多个投资者已投资超过 71 亿美元，支持特斯拉和 SpaceX 首席执行官埃隆·马斯克（ELon Musk）以 440 亿美元收购 Twitter。

于当地时间周四提交的一份文件显示，甲骨文联合创始人拉里·埃里森（Larry Ellison）——他也投资了特斯拉——支付了最大的一笔支票，金额为 10 亿美元。修改后的 13D 文件显示，红杉投资 8 亿美元，VyCapital 投资 7 亿美元，币安投资 5 亿美元，Andreessen Horowitz 投资 4 亿美元。值得注意的是，没有投资者投入超过 10 亿美元，大型 PE 公司仍然是 MIA。

据披露，沙特阿拉伯王子阿瓦里德·本·塔拉勒·阿紹德（Al Waleed bin Talal Al Saud）还承诺提供近 3500 万股 Twitter 股票，以保留该公司被马斯克收购后的股份。马斯克表示，他正在与包括 Twitter 联合创始人、前首席执行官杰克·多尔西（Jack Dorsey）在内的某些其他现有股东进行接洽，让他们可以选择展期所持股份。

因为这笔新投资的关系，马斯克表示，他从摩根士丹利和其他银行获得的 125 亿美元保证金贷款已降至 62.5 亿美元。 他还将其总股权承诺增加到 272.5 亿美元。

新的投资应该能减轻马斯克的负担，因为他正在竞相获得数百亿美元来收购 Twitter。 上月底，他出售了约 960 万股特斯拉股票，价值约 85 亿美元。 此举使得特斯拉股价下跌，促使马斯克向股东保证，他不打算再出售任何特斯拉股票。