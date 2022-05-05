根据 Strategy Analytics 发布的最新研究报告，2022 年 Q1 全球智能手机出货量同比下降 11%，至 3.14 亿部。三星在该季度以 24% 的市场份额高居全球智能手机市场榜首，这是其近 5 年来 Q1 表现最好的一次。苹果以 18% 的市场份额位居第二；小米、OPPO（包括一加）和 vivo 保持在前五名。

Strategy Analytics 高级总监隋倩表示：“2022 年 Q1，全球智能手机出货量同比下降 11%，至 3.14 亿。这是智能手机出货量连续第三个季度同比下降。工厂限制和元器件短缺继续制约着智能手机的供应。与此同时，不利的经济条件、地缘政治问题以及 COVID-19 影响（中国实施封锁等）继续削弱消费者对智能手机和其他非必要产品的需求。”

Strategy Analytics 总监 WoodyOh 表示：“据我们估计，2022 年 Q1，三星智能手机出货量为 7500 万部，并以 24% 的市场份额稳居全球智能手机市场首位。这是该公司自 2017 年以来市场份额最高的第一季度业绩。新推出的旗舰产品 Galaxy S22 系列，尤其是价格更高的 S22 Ultra，需求强劲。与此同时，三星继续在多个市场推出性价比高的 A 系列产品。2022 年 Q1，苹果全球 iPhone 出货量为 5700 万部，同比增长 1%，并以 18% 的全球市场份额位居第二。苹果以 iPhone 13 系列和新推出的 iPhoneSE（2022）为中心，在较低的市场上开始成为销量驱动因素，并取得了不错的业绩。苹果在该季度的市场份额也是自 2013 年以来最高的，这是由于中国领先品牌受到国内市场低迷的拖累。”

Strategy Analytics 高级分析师吴怡雯补充称：“小米智能手机出货量为 3900 万部，在 2022 年 Q1 以 12% 的全球市场份额排名第三，低于去年的 14%。小米受到欧洲地缘政治不确定性的影响；中国品牌在中国和印度市场表现也喜忧参半。OPPO（一加）排名第四，在 2022 年 Q1 占据了全球智能手机市场 10% 的份额。vivo 以 8% 的全球智能手机市场份额排名第五。OPPO（一加）和 vivo 在除拉丁美洲以外的所有关键市场都失去了市场份额，荣耀和其他智能手机竞争对手在中国和其他市场的 5G 竞争急剧加剧。”

Strategy Analytics 执行总监 Neil Mawston 补充称：“在 2022 年 Q1，除前五名之外，其他主要智能手机品牌的全球竞争非常激烈。荣耀、realme、联想-摩托罗拉和传音的表现都优于整体市场，但呈现了不同的模式。荣耀在中国市场稳定，并在海外市场继续攀升。realme 在所有地区继续走高，但中国的整体表现有所回落。联想-摩托罗拉在北美获得了市场份额，但在中拉丁美洲的增长势头已被其它中国品牌打破。传音在非洲地区面临三星的激烈竞争，2 年来首次出现年度业绩下滑。”

Strategy Analytics 高级总监隋倩补充道：“我们预计，2022 年全年全球智能手机出货量将同比下降 1%-2%。在 2022 年上半年，地缘政治、元器件短缺、物价上涨、汇率波动、新冠疫情等因素将继续给智能手机市场带来压力，下半年因新冠疫苗、中央银行上调利率、工厂供应中断减少等因素，情况将有所缓解。”