5 月 5 日，国美零售控股有限公司（下称 “国美”）与深圳市腾讯计算机系统有限公司（下称 “腾讯”）共同签署战略合作协议，双方将充分发挥各自优势，共同打造数实融合的全零售样板。国美控股集团 CEO 杜鹃，腾讯公司副总裁、云与智慧产业事业群 COO、腾讯云总裁邱跃鹏等双方代表出席活动并共同线上签约。

据了解，本次签约涵盖双方在大数据/云、互联网技术、广告营销、智能门店等全方位的战略合作。国美和腾讯以互信互通、互补互助为共识，以科技筑底，以营销发力，充分整合双方的优势资源和能力，共享共建全零售生态共享平台，携手探索数字经济与实体经济的深度融合。

国美控股集团 CEO 杜鹃表示，在国家强调高质量发展的新阶段，鼓励并践行集约创新、互联互通、开放共享，已成为深入推进数字经济和实体产业融合的必要举措。对于此次合作前景，杜鹃指出，国美将为腾讯在 “互联网+零售” 领域的能力释放打开全零售的广阔空间，腾讯则能为国美的全零售生态共享平台带来数字科技赋能的全面助力，希望双方的互动、互补、互助可以实现 1+1>2 的共赢效应。

腾讯公司副总裁、云与智慧产业事业群 COO、腾讯云总裁邱跃鹏强调，腾讯为零售行业提供扎实的服务，在线上办公、移动支付、私域流量运营、客户服务等方面有丰富工具。未来，希望能与国美携手，进行更多开创性的合作，为零售行业线上线下结合打造更多标杆案例。