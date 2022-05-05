动点出海获悉，越南 AI 金融科技公司 Trusting Social 近日宣布，获得了一笔 6500 万美元的 C 轮投资。据透露，这笔资金由越南综合企业 Masan Group 的子公司 Sherpa 领投。

Trusting Social 成立于 2013 年，是一家位于越南的信用评级机构，愿景是通过将大数据及人工智能技术与社交网络信息等结合起来开展信贷市场用户调查，助力实现越南全社会的金融服务民主化与普及化。

据介绍，Trusting Social 如今已为越南、印尼、印度和菲律宾的 170 余家金融机构提供过服务，帮助它们获取了来自超过 10 亿用户的信用评分及其他相关信息。

Trusting Social 表示，与 Masan 之间达成战略合作关系后，计划将合力开发一款 AI 消费者科技平台，旨在为 2700 万越南家庭提供定制化的零售金融服务，也让用户在日常生活中有机会获取更多金融产品。此外，这一合作关系反过来也能帮助 Masan 增强自身 AI 水平，进而提高在店铺选址、产品开发及需求规划等核心业务上的效率。

除此之外，Trusting Social 还积极推动混合贷款业务。通过与银行和消费品牌等合作，为传统信用机构未能覆盖到的数十亿借贷者提供便捷可及的个性化金融科技解决方案。