近日，中国联通和重庆市人民政府在渝签署战略合作协议，共同组建中国联通（重庆）5G 融合创新中心。

重庆市经济和信息化委员会、重庆市九龙坡区人民政府、联通数字科技有限公司三方代表共同签署 5G 融合创新中心项目合作协议， 5G 融合创新中心正式落户重庆。

据悉，5G 融合创新中心项目由重庆市政府和中国联通在渝共建，立足成渝、面向西南、辐射全国。通过 5G 融合创新中心项目建设，加快打造面向全国的 5G 融合应用新产品、新业态、新模式。同时，5G 融合创新中心项目的建成将有利于以科技创新驱动重庆产业基础能力提升，有利于以场景建设带动重点行业领域融合应用，有利于深入推进 5G 数字重庆建设，支撑重庆打造 “智造重镇”，建设 “智慧名城”。

中国联通与重庆大学的战略合作意向协议在仪式上同步签署。同时，围绕 5G 融合创新 “产学研用” 生态链的打造，重庆联通与重庆邮电大学、重庆理工大学等知名高校，中国汽车工程研究院、信息通信研究院西部分院、招商局检测车辆技术研究院、工业互联网研究院重庆分院等科研机构及庆铃汽车等重点企业的代表，共同签署战略合作协议，共同推动以 5G 为代表的新一代信息技术深度融入实体经济。