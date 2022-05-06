近日，自游家汽车陆续公布了首款车型自游家 NV 的辅助驾驶配置。新车将陆续搭载地平线的征程和征程芯片，实现辅助驾驶功能的持续进化。作为两家新创科技企业，地平线与自游家汽车达成了深度合作，并高效推动量产落地。自游家汽车是征程 5 的首批定点车企之一，自游家 NV 成为首批官宣搭载征程 5 的车型。未来，更多款自游家车型将搭载地平线的征程 5 芯片。

今年即将上市的自游家 NV 全系标配 AAD(Advanced Assistant Driving 高阶辅助驾驶系统)，具备 L2+辅助驾驶能力。该系统采用了地平线征程 2 芯片和 Horizon Matrix Mono 单目视觉感知方案，除了能够出色完成标准路况下的工作外，还能够基于中国的道路场景实现” 特定场景优化”，如复杂车道线/施工区的识别，两轮车、代步车、三轮车等中国特色交通工具的识别等。

在此基础上，2023 年三季度起，自游家 NV 将支持全系硬件付费升级至更高阶的自游家 SuperDrive AAD，实现 L2++辅助驾驶能力。升级后的 AAD 将搭载基于双征程 5 的超算平台，AI 算力高达 256 TOPS，实现超过 64 倍的性能提升，可支持 12 颗超高清摄像头和 5 颗毫米波雷达的超感知系统，保障指数级增长的复杂计算任务所需算力冗余，满足用户更极致的个性化驾乘体验。

作为地平线第三代车规级产品，征程 5 兼具大算力和高性能，采用全新一代双核 BPU 以及八核 CPU 集群，单芯片运算能力可达 128 TOPS。凭借前瞻的软硬结合设计理念，在处理自动驾驶关键任务上，征程 5 的真实 AI 性能表现优于国际顶级玩家。基于地平线业界领先的真实 AI 性能和算法能力，硬件升级后的自游家 NV 可支持城市 NOA、高速 NOA，以及更多场景下的全自动泊车等功能。

截至目前，地平线征程芯片出货量已经突破 100 万片，同 20+车企签下超过 50 款车型的前装量产项目定点。随着智能汽车对大算力、高性能需求的提升，征程 5 将助力高级别自动驾驶量产落地。目前，征程 5 已斩获了多家车企的量产定点，覆盖中国主流传统车企和造车新势力。除了自游家 NV 之外，多款征程 5 定点车型将于年内陆续公布，加速推动国产大算力 AI 芯片引领汽车前装量产市场。

自游家汽车成立于 2020 年，聚焦智能高端新能源汽车领域。以” 让更多人享受智能出行的美好” 为使命，自游家汽车打破常规，开辟智能驾驶时代的技术升级新路径，自游家 NV 是首款支持辅助驾驶系统全面硬件升级的车型。从征程 2 到征程 5，地平线基于丰富强大的车规级 AI 芯片产品方案矩阵，以开放协同的模式满足车企从 L2 到 L4 全场景整车智能功能研发需求，助力打造” 可成长” 的智能驾驶产品。