Fisker 宣布了该公司的第三款电动汽车 Project Ronin——一款新的电动 GT，它声称将是 “所有量产电动汽车中续航里程最长的”。虽然 Fisker 带来了第三款电动汽车，但它尚未将其第一款推向市场。Fisker Ocean 是 Fisker Inc.（Henrik Fisker 最新的 EV 初创公司）最知名的车型。

该公司已承诺 SUV 车款起价为 37,500 美元，该电动 SUV 原定于 2022 年 11 月开始由麦格纳生产。随后宣布了第二款电动汽车 Fisker PEAR，并在几个月前开始接受预订. 预计要到 2024 年才能投入生产。现在，Fisker 宣布推出第三款车型，尽管尚未将任何车型推向市场。

第三辆车是 Fisker Ronin，用的是追车场景而闻名的同名电影命名。菲斯克在新闻稿中写道：

GT 将配备独特的门，以便更好地进出，以及豪华、可持续的纯素内饰，Fisker 将规划一个新的、先进的设计方向。Fisker 预计将于 2023 年 8 月公布项目，并于 2024 年下半年开始生产。首席执行官 Henrik Fisker 表示，他们的目标是实现 “量产电动汽车的最长续航里程”，并结合极高水平的性能。Project Ronin 将展示内部工程、动力总成和软件能力。

这意味着一次充电可行驶超过 500 英里的 EPA 续航里程。Fisker 透露，它计划让 Ronin 项目配备 “与车辆结构集成的电池组”，这是特斯拉在德克萨斯州 Gigafactory 生产的新 Model Y 中引入的技术。