在 XR 变得越来越普遍的世界里，每天都有新的初创公司涌现出关于如何使用该技术的创新想法也就不足为奇了。一家新的初创公司叫 Holoride，这是一家德国公司，它正在改变我们在汽车旅行时体验娱乐的方式。通过将导航和汽车数据与 XR 相结合，Holoride 能够创建 “弹性内容”，将日常旅程转变为身临其境的体验。

Holoride 背后的项目始于 2015 年，是汽车制造商奥迪自动驾驶和数字业务部门的一部分。2019 年，Holoride 成立了自己的公司。该公司声称 “我们正在将车辆变成移动主题公园”，他们正在开发一种称为弹性内容的新技术，通过将导航和汽车数据与 XR 相结合，将日常旅程转化为超沉浸式体验。为此，Holoride 正在尝试创建一个全新的内容和媒体类别。

Nils Wollny、Daniel Profendiner 和 Marcus Kuehne 是 Holoride 的创始人。他们三人都有奥迪自动驾驶和数字业务部门的背景，这就是 Holoride 的想法的起源。他们与奥迪、保时捷、梅赛德斯-奔驰、福特、探索频道、迪士尼和环球影业等主要汽车制造商和内容创作者建立了合作伙伴关系。

Holoride 指出，弹性内容包括三个方面：运动同步、交通感知和位置感知。这三个方面共同创造了一种可以为每个人定制的身临其境的体验。运动同步内容与用户的动作同步，让他们感觉自己是动作的一部分。交通感知内容会考虑用户当前的环境并相应地调整体验。位置感知内容使用 GPS 数据通过将用户的位置整合到故事中来提供更真实的体验。

Holoride 专注于融合体验层以建立弹性的娱乐体验，将内容分为三个不同的层：世界层、2D 层和车辆层。世界层是弹性体验的基础，锚定在现实中。它由用户与之交互的物理环境和对象组成。2D 层是投影到世界层的虚拟空间。这是体验 XR 内容的地方。车辆层通过提供速度、位置和方向等上下文数据来完成弹性体验。

Holoride 还在开发一种名为 Ride 代币和 NFT 的社交加密货币。社交货币背后的想法是奖励人们分享他们的 XR 内容。