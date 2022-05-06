动点出海获悉，菲律宾云厨房初创公司 Kraver’s Canteen 近日宣布，获得了一笔 300 万美元的 A 轮投资。据透露，这笔资金由 Quest Ventures 领投。

据悉，Kraver’s Canteen 是 Quest Ventures 近来投资的第三家云厨房公司，这也是 Quest Venture 在菲律宾地区的首个出资项目。先前，该机构曾为印尼云厨房管理平台 Yummy Corp 提供过资金支持。

Kraver 表示，公司计划利用新入资金加速自身菜品创新及进一步扩大市场覆盖范围。

Kraver 成立于 2020 年，是一家菲律宾云厨房平台，曾在 2021 年 4 月的种子轮融资中获得 150 万美元。如今，Kraver 在菲律宾运营着 11 家云餐厅。Kraver 宣称，这一数量在 2025 年前预计可达到 100 家。

“云厨房模式” 区别于传统餐饮品牌经营方式的特色在于其配送服务。疫情当下，人们都困在家里，线下聚会和外出堂食难以实现，“云厨房” 随即进入了大众的视野。

除了提供在线订餐及配送服务外，Karver 还专注于利用新技术来为餐饮行业提供创新解决方案，其独特的食品加工工艺让用户无需借助微波炉等就能吃到可口饭菜。除此之外，Karver 还打造了虚拟就餐空间 Kra-Verse Food Hall，通过赋予用户元宇宙体验让其线上点餐过程变得更加有趣。