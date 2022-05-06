近日，神策数据（Sensors Data）完成 2 亿美元的 D 轮融资，由 Tiger Global、凯雷投资集团领投，明势资本、DCM、线性资本、红杉中国、华平投资、Bessemer Ventures、M31 资本、襄禾资本、五源资本、GGV 纪源资本跟投，凡卓资本担任本轮融资独家财务顾问。

神策数据表示，未来将加大投入营销科技相关领域研发资源，持续打造服务于数字化经营需求的卓越产品，并重点布局大客户经营及相关专业人才引入。

成立于 2015 年，神策数据是国内专业的大数据分析和营销科技服务提供，为企业提供神策营销云、神策分析云、神策数据根基平台三大产品方案，通过全渠道的数据采集与全域用户 ID 打通，全场景多维度数据分析，全通道的精准用户触达，帮助企业实现数宇化经营。该公司目前已累计服务 30 多个细分领域的 2000+ 行业客户，续费率超过 100%，超 10 万活跃用户使用神策数据。

新一轮融资后，神策数据将持续加大投入研发资源，进一步强化营销科技产品线在跨域的营销全链路数据打通能力，以及在智能营销策略引擎优化、不同行业的营销的复杂场景可灵活扩展等方面的平台化建设。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。