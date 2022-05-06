根据 Strategy Analytics 近期发布的研究报告，新冠疫情引起的连锁效应继续影响全球平板电脑市场，并在 2022 年 Q1 产生了一些令人出乎意料的结果。高需求持续存在，而供应商也在努力应对疫情造成的供应限制和物流问题。考虑到这一背景，三星、亚马逊、微软和苹果以惊人的增长率应对了这一双重挑战。然而，2022 年开局好于预期可能是短暂的，因为中国的疫情限制、额外的物流和通胀压力以及俄乌冲突都可能抑制未来的供应。

Strategy Analytics 互联计算服务总监 Eric Smith 表示：“尽管过去三个季度平板电脑的出货量有所下降，但平板电脑的需求从未真正消失。这一切都是关于供应商管理持续的需求和供应限制的双重挑战。三星、亚马逊和微软凭借全新的产品组合和强大的分销战略，在面临宏观层面挑战的情况下，取得了不错的季度业绩。苹果出货量连续增长，它从上个季度的供应紧张中复苏的表现同样令人印象深刻。这在这个行业是闻所未闻的，但随着更多的破坏性因素发挥作用，我们需对未来保持谨慎观望态度。”

Strategy Analytics 行业分析师 Chirag Upadhyay 补充道：“安卓平板电脑的市场份额为 50%，达到历史新低，但是安卓厂商之间的竞争已经变得更加激烈，他们希望从华为以及快速萎缩的白牌市场中抢夺市场份额。联想凭借这一战略发展了两年多，但小米、荣耀、realme、OPPO 甚至诺基亚最近都进入了平板电脑市场，并在中国大陆以及南亚、东南亚和欧洲的少数市场创造了新的活力。”