根据 Canalys 发布的最新数据，2022 年第一季度全球个人电脑（包括平板电脑）出货下降 3%，达 1.18 亿台。尽管有所下降，但与疫情爆发前相比，全球个人电脑出货量的发展势头仍然强劲，从 2019 年第一季度开始，三年复合年均增长率达 12%。虽然商用需求较为稳健，但消费和教育市场需求的放缓还是对 Chromebook 笔记本电脑和平板电脑造成了影响，导致其出货量进一步下降。其中，平板电脑出货量同比下降 3 % ，为 3860 万台，而 Chromebook 笔记本电脑与 2021 年第一季度的创纪录表现相比，下降了 60%，跌至 490 万台。

2021 第一季度，平板电脑市场表现异常强劲。与之相比，2022 年第一季度全球平板电脑出货略微下降 3%。苹果第一季度的出货量下降 2%，其 iPad 的全球出货量为 1490 万台，位列第一。三星平板电脑总出货量为 790 万台，下降 2%，排名第二。一年多以来，亚马逊平板电脑首次超越联想，以 3% 的增长率夺得第三名，这主要得益于 Fire 平板电脑进行的大幅折扣优惠活动。联想平板电脑出货量同比下降了 20%，仅次于跌幅最大的华为，至 300 万台，排名第四。华为虽然跻身前五名，但其降幅高达 22%，平板电脑全球出货量仅为 170 万台。

Canalys 分析师 Himani Mukka 表示：“尽管第一季度出货量有所下降，但平板电脑市场的复苏态势依然明显。与 2019 年第四季度相比，平板电脑市场目前已经连续八个季度实现了增长。过去两年里，平板电脑客户群扩大，消费者的需求出现疲软，但越来越多的商用部署正帮助抵消这一影响。伴随着俄乌冲突和中国针对新冠疫情实施的封锁政策，未来市场将承受更大的供应压力。2021 年第四季度的平板电脑积压的订单原本有望在 2022 年第一季度交付，但根据目前的供应情况，其积压订单的交付时间可能会延后至第二季度。从地区角度来看，一些市场将成为增长引擎，因为这些地区宽带连接较为奢侈，而平板电脑对这些价格敏感型用户则具备一定吸引力。例如，印度正在针对教育领域开展部署，通过为平板电脑用户提供免费数据流量，来确保学生能够进行数字化学习。在这样的市场，平板电脑还能够通过亲民的价格以及广泛的渠道通路触达人群，以满足他们的基本生产需求。”

教育行业的大量采购使得 Chromebook 笔记本电脑在 2021 上半年实现了大幅增长，相比之下，今年第一季度出货量下降 60%，跌至 490 万台。其中，占全球出货量 72% 的北美市场，如今也骤降 64%。2021 下半年，在美国和日本结束各自的教育采购期后，Chromebook 出货量开始下降。自此之后，厂商库经历了一段库存积压期，因为渠道商仍在等待 Chromebook 笔记本电脑下一次的更新换代。

在完成日本 GIGA 项目（该项目采购的电脑几乎全部来自联想）后，联想笔记本电脑出货量下降了 63%，但在全球 Chromebook 市场上依然领先。宏碁出货量达到 110 万台，下降了 21%，位居全球第二。在所有厂商中，戴尔的降幅最小，其中部分原因是其产品在教育市场的出货一直不大，但其他厂商则有大部分出货量来自于教育领域。惠普的出货量跌幅最大，高达 82%。多个季度以来，惠普一直专注于美国教育市场，但随着市场更加饱和，而遭受了巨大的损失。虽然华硕跻身前五名，但其出货量下降了 48%。

Canalys 研究分析师 Brian Lynch 表示：“与预测情况一样，全球 Chromebook 笔记本电脑市场有所放缓。日本和美国教育市场的饱和以及新冠疫情初期需求激增后消费者支出的放缓，出货量难免出现下降。尽管如此，纵观以往的历史表现，Chromebook 笔记本电脑在第一季度的表现仍然出色，而且随着发达市场在未来几年更新换代，其增长趋势有望逐渐回升。此外，发展中国家的教育市场开始巩固其针对数字化开展的计划，这将促进 Chromebook 笔记本电脑出货的增长。由于拉丁美洲市场的地方和州政府（尤其是巴西政府）正在迅速将 Chromebook 应用于教育领域，该市场 Chromebook 笔记本电脑出货量的也将迎来激增。与此同时，印度尼西亚已经开始了一项计划来启动 Chromebook 本地制造，旨在生产大量 Chromebook 笔记本电脑，以满足国内教育领域的需求并进行出口销售。除教育领域外，在拓展其他领域市场份额方面，Chromebook 面临着巨大困难，但作为一种经济实惠且易于管理的笔记本电脑，Chromebook 对企业而言也是一种可行的选择。在整个个人电脑生态系统中，Chrome 是新冠疫情期间最大的赢家之一，而且随着市场的不断成熟，其市场份额还将进一步扩大。”

在整个个人电脑市场（包括台式机、笔记本电脑和平板电脑）中，苹果在 2022 年第一季度的出货量为 2230 万台，年增长率为 1%，略微领先于联想。联想的全球出货量达到 2110 万台，同比下降 12%，排名第二。惠普的出货量为 1590 万台，同样骤降 18%，排名第三。从出货量方面来看，由于 2021 年第一季度 Chromebook 的出货量巨大，惠普和联想因此都遭受困难。受益于激增的商用需求，戴尔出货量达到了 1380 万台，实现了 6.1% 的稳健增长，位居第四。三星以 880 万台的出货量跻身前五名。