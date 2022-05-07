DS 汽车公司开发了一款原型电动汽车，它只使用电动机再生而不是传统的制动器——展示了电动汽车的潜在未来。DS E TENSE PERFORMANCE 采用品牌电动方程式赛车的技术使用两个车载电动机通过高达 600 kW 的再生制动使车辆完全减速。

虽然再生制动已经在大多数电动汽车中可用，但该技术目前用于补充传统的摩擦制动——但 DS 正在探索单独的再生制动是否最终可能成为降低汽车速度的唯一方法，有助于在此过程中更好地为电池充电，并取消了传统的刹车盘和刹车片。智能技术使安装在 DS E TENSE PERFORMANCE 上的传统电动方程式制动系统完全多余。

DS E TENSE PERFORMANCE 是与该品牌获得冠军的电动方程式车队共同开发的，并使用与电动赛车相同的电动机。DS E TENSE PERFORMANCE 拥有 815hp 的功率和 8,000Nm 的巨大扭矩，可以在短短两秒内实现 0-62mph 加速。使用 350kW 充电，仅需五分钟即可完成充满电。

DS Automobiles 首席执行官 Beatrice Foucher 表示：“ Formula E 旨在最大限度地提高性能和效率，而 DS E TENSE PERFORMANCE 是我们对利用我们赢得比赛的技术的公路车的愿景。再生制动是一种非常有效的方法，不仅可以减慢车辆速度，还有助于提高电池性能。DS E TENSE PERFORMANCE 将技术提升到一个新的水平，再生制动仅用于使车辆减速。”