针对 “记录仪疑似泄露隐私” 相关消息，高合汽车今日发表声明，称此功能在开发之初就充分考虑到了用户隐私的保护，并设置了多种保护及确认措施，无任何存储，不存在泄露用户隐私。
高合汽车表示，该功能属于车队出行、车路协同系统的组成部分，出厂时默认关闭，需要用户在车辆上电后，打开设置中的功能选项，并通过二次确认隐私条款弹窗才能开启。车辆下电后该功能无法启用，也无法远程开启。
声明全文：
声明
5 月 6 日晚，有网友在新浪微博发文，引发了关于 “车车互联” 功能完整体验的讨论。针对网络关注的相关问题，特声明如下:
公司高度重视信息数据安全及用户隐私保护，始终严格遵守国家及各地方部门关于信息及数据安全的各项规定，用户数据安全均符合国家信息安全管理的相关法规要求。
该微博提到的功能属于车队出行、车路协同系统的组成部分，出厂时默认关闭，需用户在车辆上电后，打开设置中的功能选项，并通过二次确认隐私条款弹窗才能开启。车辆下电后该功能无法启用，也无法远程开启。此功能在开发之初就充分考虑到了用户隐私的保护，并设置了多种保护及确认措施，无任何存储。不存在泄露用户隐私，请广大用户放心。
“车车互联” 功能目前根据国家最新法律的要求正在更新，以在严格遵守国家规定前提下提供更好的用户体验。感谢各位车主对产品的热爱与探索，也感谢广大媒体的关注。
高合汽车
2022 年 5 月 7 日