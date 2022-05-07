针对 “记录仪疑似泄露隐私” 相关消息，高合汽车今日发表声明，称此功能在开发之初就充分考虑到了用户隐私的保护，并设置了多种保护及确认措施，无任何存储，不存在泄露用户隐私。

高合汽车表示，该功能属于车队出行、车路协同系统的组成部分，出厂时默认关闭，需要用户在车辆上电后，打开设置中的功能选项，并通过二次确认隐私条款弹窗才能开启。车辆下电后该功能无法启用，也无法远程开启。

声明全文：