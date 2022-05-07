动点出海获悉，总部位于美国和马来西亚的动画公司 LottieFiles 近日宣布，获得了一笔 3700 万美元的 B 轮投资。

据透露，这笔资金由 Square Peg Capital 领投，并由 XYZ Venture Capital、GreatPoint Ventures 及现有投资者 500 Startups 和微软旗下的风投基金 M12 等参投。

据悉，LottieFiles 曾在 2021 年 1 月获得过 M12 领投的 900 万美元 A 轮融资。对比当时，该公司目前的注册用户增长了 160%。

LottieFiles 表示，公司接下来将利用这笔新入资金进行产品路线图改进和业务范围扩大等举措来满足日益增长的用户需求。此外，LottieFiles 还计划在今年夏季推出全新的设计工作流程与协作解决方案，用以帮助动画设计师提升工作效率，从而把更多精力投入创作，此举也将有效缩减开发人员的工作量。

LottieFiles 成立于 2017 年，是一家主要面向设计师和开发人员的图像软件平台，致力于通过开发开源动画库 Lottie 为动画行业提供一款新的工具

LottieFlies 宣称，Lottie 可实现动画由设计师设计完成并以 JSON 格式保存后，无需开发人员再单独编码，用户只需借助集成 Lottie 库就能轻松播放。此外，Lottie 还拥有容量小于 Gif、矢量缩放等性能，且可在当前市面上几乎所有的应用程序和系统平台上使用。

据介绍，LottieFiles 目前已为来自谷歌、抖音、迪士尼、优步、爱彼迎和奈飞等全球超 13.5 万家公司的动画/动效设计师提供过服务。