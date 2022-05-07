ABB 和 Eviny 合作安装了 ABB 的 Terra 360。与挪威电动汽车领导者 Eviny 合作，ABB 的 Terra 360 现在可供该国快速发展的电动汽车司机社区在卑尔根和卑尔根的 Oasen 购物中心使用。在挪威的 Geilo 滑雪胜地。试点安装之后将在挪威和瑞典更广泛地推广，进一步证明了 ABB 电动汽车充电技术在极端天气条件下的性能，并在最广泛的地点实现可持续的交通解决方案。

充电站可以通过动态配电同时为最多两辆汽车充电。Terra 360 的最大输出功率为 360 kW，是一种面向未来的解决方案，能够在 15 分钟或更短的时间内为电动汽车充满电。

挪威正寻求成为第一个在 2025 年之前停止销售汽油和柴油汽车的国家。纯电动汽车销量的百分比是迄今为止世界上最高的，占 2021 年所有新车销量的 64.5%。Eviny 正在积极推动挪威的电动汽车转型，目前在全国 150 多个地点安装了 400 多个快速充电器。

Terra 360 提供速度和便利以及舒适、易用和熟悉感。它部署快速且易于部署，占地面积小，提供创新的照明系统来引导用户完成充电过程、简单的充电状态显示和灵活轻巧的 5m 充电电缆。它也适合轮椅使用者。

ABB 是电动汽车基础设施领域的全球领导者，为电动汽车、电动和混合动力巴士、货车、卡车、船舶和铁路提供全方位的充电和电气化解决方案。ABB 早在 2010 年就进入了电动汽车市场，如今已在超过 85 个市场售出超过 680,000 台电动汽车充电器；超过 30,000 个直流快速充电器和 650,000 个交流充电器，包括通过 Chargedot 销售的充电器。