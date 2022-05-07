近期，无人船创业公司欧卡智舶已完成 A+轮融资，融资金额达 5000 万元，领投方为青锐创投，中信建投资本、中关村中诺基金、光远投资、启迪之星创投等多家国家队机构跟投。

欧卡智舶新一轮融资将主要用于无人驾驶环保船产品、游船产品和智舶无人驾驶系统的持续研发，国内及海外的销售网络与品牌的加速建设与推广，行业标准制定，上下游产业链布局等。

欧卡智舶创立于 2017 年，是国内水面无人驾驶核心系统提供商及水环保行业赋能者，产品线覆盖无人驾驶环保船、智能载人游船等整船产品，并研制出行业领先的智舶无人驾驶系统，可为新行业应用水面无人驾驶技术提供标准化解决方案，目前是拥有行业最长无人驾驶里程数和全球首个水面无人驾驶样本集的国家级高新技术企业。

在行业应用标准产品方面，欧卡智舶聚焦无人驾驶环保船，经过百次迭代，根据不同的水域类型和需求，研发打造 3 款标准化的产品进行水面清洁、水草收割、水质监测、水域巡检等工作，配合自研的无人充电坞以及无人船智慧管理平台，形成智慧水域运维解决方案，从而实现全智能、数据化的水域环保运维作业及管理闭环。

青锐创投创始合伙人曹晖表示：“水面环卫及运维作为水面无人驾驶的落地切入点，具有高频、刚需、安全、商业化进程快的特点，叠加国家绿水青山、双碳及科技创新的三重政策红利；在该场景下，欧卡智舶迭代兼顾标准化、智能化及性价比的水面无人驾驶技术，形成国内最长的水面无人驾驶里程数，在行业内建立起技术、数据、产品的多维度壁垒，未来延拓更多水面无人驾驶场景，开启水面智能化时代；青锐创投长期看好欧卡智舶这类兼顾行业落地深度，科技研究高度的细分赛道头部的硬科技企业。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。