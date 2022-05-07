信立泰药业全资子公司信立泰生物医疗近日完成数亿元 A 轮战略融资，由信达鲲鹏（深圳）股权投资管理有限公司（信达鲲鹏）领投，浩悦资本担任独家财务顾问。本轮融资主要用于推进现有心脑血管产品管线临床进展以及补充运营资金。

信立泰生物医疗是信立泰药业旗下打造的心脑血管创新医疗器械平台。该公司在神经介入、心血管介入、外周血管、结构性心脏病、电生理、高血压领域陆续通过自研、收购、产品权益引进等方式开发多款全球首创、中国首创的血管植入、介入器械产品，打造围绕上述心脑血管病种从诊断、预防、治疗到康复的全面解决方案。公司过往成功收购并整合了苏州桓晨医疗、北京雅伦生物、深圳科奕顿生物；投资且获得了瑞士 Med Alliance 以及美国 Mercator 公司的核心产品权益；战略投资了金仕生物科技、四川锦江电子以及上海越光医疗，积累成熟器械平台公司的自研与外延的产品开发及商业化能力。

信立泰生物医疗的核心产品包括神经介入领域的 Maurora 椎动脉支架是全球首款用于椎动脉狭窄的雷帕霉素载药支架，于 2020 年底获得 NMPA 批准，并于 2021 年取得亮眼的商业化里程碑。心血管介入包括全球领先载药涂层技术的雷帕霉素冠脉药物球囊，目前正处于注册临床阶段，有望成为中国首批雷帕霉素载药球囊的上市产品。结构性心脏病的 LAMax LAAC 左心耳封堵器是现有国内最早和全球应用最广泛的波士顿科学 WATCHMAN 开展随机对照试验的左心耳封堵器产品，现已进入注册申报阶段。外周血管方向也布局包括腔静脉滤器、髂静脉支架、下肢药物洗脱支架、雷帕霉素外周药物球囊等多款创新产品。

同时，信立泰生物医疗也完成了临床运营资源整合、集约化生产基地建设、以及深度覆盖全国的销售平台搭建。其将始终坚持从临床需求出发，以病患者为中心，坚持循证医学推广，自主创新研发与全球创新技术引进并进，与信立泰药业形成药械战略协同，将打造成集研发、临床、生产、商业化为一体的全球化心脑血管创新器械平台型企业。

信立泰药业总经理、信立泰生物医疗董事长叶宇翔先生表示：“信立泰的使命是为人类健康提供卓越的医药产品，我们立志成为中国最具影响力的高端处方药和生物医疗国际化创新企业。经过二十余年精耕细作，信立泰集团已成为心脑血管疾病治疗领域的医药龙头上市企业，在心脑血管赛道积累了丰富的平台化经营经验和资源， 信立泰器械平台植根于此片沃土，我们希望依托集团资源将它打造成世界级医疗器械航母，经过数年努力，在投入十数亿自有资金后，航母龙骨已经搭建完毕，信立泰器械平台 2.0 时代正式开启。很高兴我们的观点和实践得到信达鲲鹏、浩悦资本等优秀投资机构与投行伙伴的认可，我们相信凡是过往皆为序章，信立泰器械平台已扬帆启航，驶向深海，驶向未来，驶往成功。”

信达鲲鹏常务副总经理赵燕琛先生表示：“信立泰作为国内领先的、专注心脑血管领域的创新驱动型医药公司，通过收购、投资、自研等多种方式搭建起了国内较为稀缺的器械平台信立泰生物医疗，覆盖心脑血管、外周血管、结构性心脏病及电生理等多个重要细分领域，在产品差异化、研发、生产、销售、国际化等方面充分发挥了信立泰体系药-械协同的优势。在医疗行业改革的大背景下，信达鲲鹏与信立泰联手，金融赋能产业、支持实体经济发展，希望将信立泰生物医疗打造成为中国领先的全球化创新器械平台型企业，满足未被满足的临床需求，为广大患者提供更好的综合解决方案。”

浩悦资本创始人与首席执行官刘浩先生表示：“信立泰生物医疗作为国内领先的平台型企业，经多年行业和技术沉淀，厚积薄发。公司在叶总及优秀管理层的带领下，通过自研、收购、投资等多元方式深度布局行业，且已完成数个产品研发、获证到商业化的周期，为疾病治疗提供更全面解决方案，并获得业内专家高度认可。我们坚信，未来中国医疗器械各细分领域为大平台的竞争角逐，行业会逐步走向整合。信立泰生物医疗极强的整合和产业化能力已经过数年打磨与验证，整合全球先进技术，吸收消化并创新引用。我们非常期待在下一个 5-10 年，企业在心脑血管领域打造航母级药械生态，推动行业发展。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。