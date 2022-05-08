Momentum Dynamics 宣布推出一款无线系统，该系统通过 “双电源” 模式提供高 (50-75 kW) 和低 (7-22 kW) 电源充电的可能性。该公司认为这无异于 “对电动汽车行业产生巨大影响的重大突破”。

这家专门研究电动汽车感应充电系统的美国开发商在最大充电功率上的作用不如在实践中的效果上。到目前为止，感应充电系统仅被设计用于一个目的——例如为家中车库中的低功率汽车无线充电或为重型车辆提供大功率充电。为家庭感应充电而设计的 7 kW 的汽车直到现在还不能使用更高功率的充电板。

这种情况随着 “双电源” 模式而改变的。根据 Momentum Dynamics 的说法，配备这种系统的车辆应该能够 “在任何位置充电并充分利用可用能源”。换言之，除了在自己的车库或公共停车场安装 7 至 22 kW 的 “慢速” 装置外，还可以使用通常安装在公共场所的大功率感应充电器。

用户只需将车辆停在充电板上——系统本身会识别可能的电量并相应地控制充电过程。该公司现在看到了这种在后台自动运行的通信的 “决定性优势”，以及在充电功率方面获得的灵活性。

Momentum Dynamics 首席执行官安迪·达加 (Andy Daga) 表示：“使用单个设备管理任何功率水平的能力代表了一项突破，它将看到无线充电的更广泛部署和电动汽车的加速采用。” “这实现了我们的愿景，即提供一种无处不在的全自动充电解决方案，在这种解决方案中，汽车无需人工操作即可自行充电。为汽车甚至卡车充电应该是一项没有人想到的轻松 “后台操作”——就像电子收费那么简单。这是提高电动汽车采用率所需的阶梯式优势。我们开始将无线充电需求视为乘用车电气化的关键要素。”

据该公司称，技术突破是能够将轻型商用车充电系统推向市场，该系统可在 1 kW 至 75 kW 的所有功率级别（与任何插入式充电器相媲美）下高效运行，并符合适用于所有电气设备的相同电磁标准。此外，专有技术还设计用于双向能量流，这也将使感应式 Vehicle2Grid 应用成为可能。

自去年以来，Momentum Dynamics 也一直是 CCS 倡议 CharIN 的成员。此外，这家美国公司是哥德堡车队试验感应充电系统的供应商：在那里，沃尔沃的电动出租车正在测试感应充电。