柯泰亚生物科技有限公司（简称 “柯泰亚生物”）宣布完成超亿元人民币的 A 轮融资，由源码资本领投，食芯资本、夏尔巴投资跟投，元启资本担任独家财务顾问。

本轮融资所得将主要用于柯泰亚生物壮大团队、搭建技术平台和推进产品管线。柯泰亚生物将会完善基于自动化、微量化、高通量、大数据和人工智能等整合的合成生物技术平台，从而加速推进产品管线的研发。

此前，柯泰亚生物在 2021 年完成了数千万元人民币的天使轮融资。

柯泰亚生物成立于 2021 年，是一家致力于研发、生产和销售高附加值生物基产品的合成生物学公司。该公司应用前沿的合成生物学技术，通过高端生物制造为个护、营养、医药等市场提供天然、绿色、可持续的创新原料产品，进而帮助当前社会摆脱对石油的依赖，解决包括环境污染、碳排放和气候变化等诸多全球性问题。

对于完成本轮融资，柯泰亚生物创始人兼 CEO 赵立山博士表示：“非常感谢本轮投资方对我们的认可和大力支持。合成生物是一门具有颠覆性潜力的新兴技术，其成功应用可以推动传统的化学制造向绿色高效的生物制造的转型，加速生物基经济的发展和双碳目标的实现。我相信柯泰亚团队多年的工业界经验、源头的技术创新能力和国际化背景能够让我们引领合成生物的产业化，为消费者带来可持续、高质量、低成本的产品，为社会带来积极影响。”

赵立山博士曾任职于美国合成生物学开拓者 Amyris 公司 14 年，担任其研发副总裁和中国区总裁。在 Amyris 期间，赵博士领导或参与了全球首个合成生物技术平台的构建和运行，以及青蒿素、法尼烯、维生素 E 等多种产品从实验室研发到大规模生产和商业化。作为 Amyris 在中国的负责人，赵博士成功建立并拓展了 Amyris 的中国业务和合作伙伴关系。

在团队方面，柯泰亚生物由国内外合成生物学企业 Amyris、梅花生物、赢创中国等高管组成，核心成员平均拥有 10 年以上工业界经验，业务能力涵盖菌种工程、发酵和提取工艺、放大量产、市场等。团队合计拥有超过 20 个合成生物学产品从头研发的商业化经验，是国内合成生物学领域最具产业化经验的团队。

对于本轮领投柯泰亚生物，源码资本黄云刚表示：“合成生物学是一个极具潜力的大方向，生物制造有机会对传统的石油基化工行业带来极大改变，源码对这个方向非常重视。柯泰亚团队是行业老兵重新出发，经验丰富，对基因工程、酶工程、发酵工程和高通量自动化技术等都非常熟悉，且对产业理解极其深刻。我们期待柯泰亚加速这个领域的 ‘催化’ 和带来 ‘质变’”。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。